В Свердловской области утвердили стоимость техосмотра на 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. В Свердловской области установили максимальную стоимость техосмотра (ТО) автомобилей на 2022 год. Соответствующее постановление опубликовано на региональном портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2022 года.



Согласно документу, цены вновь сохраняются на уровне 2018 года. Стоимость ТО для легковых автомобилей (до восьми пассажирских мест) составит до 498 руб., мотоциклов — до 166 руб., грузовиков весом от 3,5 до 12 т — до 1 тыс. 046 руб., городского наземного электротранспорта — до 830 руб., коммунальной спецтехники — от 581 руб. до 1 тыс. 245 руб. в зависимости от массы автомобиля.



Напомним, что с августа в России не нужна диагностическая карта о ТО для получения полиса ОСАГО. Однако техосмотр сохранен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта.