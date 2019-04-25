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Вчера, 11:03

Россияне подали заявления на внесудебное списание более 2 млрд рублей безнадежных долгов

УрБК, Москва, 13.12.2021. С сентября 2020 по ноябрь 2021 года около 6 тыс. россиян подали заявления на внесудебное банкротство. Общая сумма заявленных к списанию безнадежных долгов превысила 2 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Илью Торосова.

В настоящий момент уже списано 3,5 тыс. долгов на сумму 1,23 млрд руб. По остальным еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого они также будут аннулированы. В ноябре доля начавшихся процедур банкротства относительно числа поступивших заявлений выросла до 54%.

В «Федресурсе» «Известиям» рассказали, что это связано с уменьшением количества отказов в банкротстве. Средняя сумма долга для завершенных процедур составила 351,4 тыс. руб.

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