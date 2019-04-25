Россияне подали заявления на внесудебное списание более 2 млрд рублей безнадежных долгов

УрБК, Москва, 13.12.2021. С сентября 2020 по ноябрь 2021 года около 6 тыс. россиян подали заявления на внесудебное банкротство. Общая сумма заявленных к списанию безнадежных долгов превысила 2 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Илью Торосова.
В настоящий момент уже списано 3,5 тыс. долгов на сумму 1,23 млрд руб. По остальным еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого они также будут аннулированы. В ноябре доля начавшихся процедур банкротства относительно числа поступивших заявлений выросла до 54%.
В «Федресурсе» «Известиям» рассказали, что это связано с уменьшением количества отказов в банкротстве. Средняя сумма долга для завершенных процедур составила 351,4 тыс. руб.
УрБК, Москва, 25.04.2019. В I квартале 2019 года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг 1,56 трлн руб., ...20.07.2017 ФССП опровергла данные о безнадежных долгах россиян на 1 трлн рублей
УрБК, Москва, 20.07.2017. Безнадежными признаны только 11% долгов россиян по банковским кредитам, возвращения которых ...20.07.2017 Судебные приставы могут списать почти 1 трлн рублей безнадежных долгов в целом по РФ
УрБК, Москва, 20.07.2017. В 2017 году приставы могут списать около 1 трлн руб. безнадежных долгов граждан перед ...11.01.2017 Банкротство физлиц обойдется российским банкам в 15,5 млрд рублей
УрБК, Москва, 11.01.2017. Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, ...06.03.2015 В январе объем списанных долгов в российских банках вырос до 19 млрд рублей
УрБК, Москва, 06.03.2015. В январе 2015 года общий объем списанных банками рублевых долгов, признанных безнадежными к ...