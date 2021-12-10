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10.12.2021

Свердловский губернатор разрешил посещать салоны связи без QR-кодов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который разрешает посещать салоны сотовой связи без QR-кодов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же указом Е. Куйвашев заметно расширил перечень документов, удостоверяющих личность, которые можно показать вместе с QR-кодом. Речь идет о некоторых служебных документах (удостоверение сотрудников ФСО, МВД, ФСПП, ФСИН, Росгвардии, ФТС, ФСБ, СКР, прокуратуры и так далее), справке об освобождении из мест лишения свободы, разрешении на временное проживание в РФ, временном удостоверении личности гражданина.

Напомним, что с 30 октября все свердловчане при посещении общественных мест обязаны предъявлять QR-коды, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19. Это требование распространяется на непродовольственные магазины, торговые центры, предприятия общепита, фитнес-центры, салоны красоты, другие организации, предоставляющие платные услуги населению, а также на культурные, спортивные, досуговые, развлекательные учреждения.

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