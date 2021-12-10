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10.12.2021

ПНТЗ принял в гостях звезд Российского футбольного союза

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) организовала визит в Первоуральск амбассадоров Российского футбольного союза (РФС). Звезды российской сборной посетили цеха Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в ТМК, а также одну из подшефных предприятию школ города, сообщает пресс-служба градообразующего предприятия.

В рамках визита в уральский город футболисты постарались привлечь внимание уральцев к данному виду спорта. В состав делегации РФС вошли шестикратный чемпион России Александр Филимонов, двукратный чемпион России Руслан Пименов, бронзовые призеры Евро-2008 Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев, двукратный чемпион России Владимир Быстров.

ПНТЗ принял в гостях звезд Российского футбольного союза
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»

Футболисты посетили цеха ПНТЗ, где им рассказали о технологии выпуска труб. Чтобы приобщиться к работе завода, участники делегации дали старт плавке на дуговой электросталеплавильной печи, открыли задвижку для подачи воды в современном комплексе очистных сооружений AQA Генезис и нанесли консервационную смазку на трубы в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента. На встрече с заводчанами футболисты ответили на вопросы металлургов, провели фото- и автограф-сессии.

С воспитанниками футбольных секций города Первоуральска амбассадоры РФС сыграли дружественный матч, пообщались с учениками в неформальной обстановке и подарили майку с символикой сборной России с автографами автору самого интересного вопроса.

Поддержка спорта — одна из важнейших составляющих социальной политики ПНТЗ. Предприятие вносит ощутимый вклад в развитие в Первоуральске массовых видов спорта. Например, в 2021 году благодаря помощи ПНТЗ удалось приобрести спортивную форму для 14 городских футбольных команд.

«Многие наши сотрудники также отдают предпочтение этому виду спорта — в турнирах в рамках ежегодной заводской спартакиады принимают участие как рабочие, так и руководители предприятия. Символично, что встреча со знаменитыми спортсменами состоялась накануне Всемирного дня футбола», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

«Инициатива ТМК очень почетна, ведь наша общая цель — популяризировать спорт в российских регионах, приобщить к футболу, другим видам спорта и просто к здоровому образу жизни всех жителей, независимо от возраста. Мы остались под огромным впечатлением от того, что увидели на ПНТЗ. В производственном процессе, как и в футболе, важна командная работа, только так можно создать высококлассный продукт», — сказал Александр Филимонов.

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