Инвестиционный бум замедлился

Банк России отмечает замедление притока физических лиц на фондовый рынок. В III квартале 2021 года общее число клиентов на брокерском обслуживании в РФ увеличилось на 15% после 17% во II квартале. При этом доля активных инвесторов постепенно снижается, следует из «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованного на сайте ЦБ.



Чистый приток средств физлиц на фондовый рынок (с исключением эффекта колебания валютных курсов и рыночных котировок) в III квартале 2021 года составил 421 млрд руб., что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.



Как пояснил регулятор, темп увеличения числа клиентов на брокерском обслуживании замедляется после периода бурного роста, который привел к открытию счетов у пятой части экономически активного населения.



Впрочем, далеко не все эксперты согласны с тезисом о массовом притоке населения на фондовый рынок.



«Я бы не преувеличивал масштаб инвестиционного бума, который наблюдался в последние три-четыре года. Статистика показывает, что около 90% открытых брокерских счетов либо являются пустыми, либо на них заведено менее 10 тыс. руб. Только 10% частных инвесторов на фондовом рынке являются активными — это всего около 1 млн человек», — заявил независимый финансовый аналитик Константин Селянин.



К замедлению инвестиционного бума привел не только эффект высокой базы, но и рост доходности депозитов. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в российских банках с начала года выросла с 4,48% до 7,21%. В этой ситуации некоторые граждане отказались от инвестиций на фондовом рынке в пользу депозитов.



Финансовый аналитик Виталий Калугин назвал еще две причины замедления притока физлиц на брокерском обслуживании.



«Сейчас у населения не так много денег, чтобы их куда-то вкладывать. Кроме того, в настоящее время многие биржевые индексы находятся на исторических максимумах. Наверное, люди понимают, что покупать многие активы по текущим ценам не очень выгодно», — заявил В. Калугин.



Также нельзя исключать, что часть инвесторов уходят с фондового рынка из-за низкой доходности некоторых финансовых инструментов, в частности государственных и корпоративных облигаций. Как ранее писал УрБК, долговые бумаги показали худшую доходность за последний год по сравнению с другими активами.



Не самую высокую эффективность показывают и предлагаемые населению стратегии доверительного управления. По данным ЦБ, за последние три месяца средневзвешенная доходность топ-30 крупнейших стратегий была близка к нулю. За 12 месяцев показатель вырос всего на 2,8%. И это при том, что в настоящее время индексы российских и зарубежных акций находятся на рекордных уровнях.



Аналитики ЦБ пока не ожидают возобновления прежней динамики увеличения числа частных инвесторов.



«В ближайшие кварталы тренд на замедление темпов роста клиентской базы брокеров будет сохраняться по мере роста ставок по банковским депозитам вслед за повышением ключевой ставки Банком России», — прогнозируют аналитики ЦБ.



Ситуация может измениться после начала цикла смягчения монетарной политики в стране. Еще одним стимулом может стать масштабная коррекция котировок индексов фондовых бирж, в результате которой у инвесторов появятся широкие возможности приобрести акции привлекательных компаний со скидкой.