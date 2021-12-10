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10.12.2021

Средний Урал стал лидером по объему оказанных населению платных услуг среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. В январе-сентябре 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) объем оказанных населению платных услуг составил 681,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их физический объем вырос на 18%. Об этом сообщает Свердловскстат.

«Наибольший объем платных услуг населению оказан в Свердловской области и составляет 294,5 млрд рублей — 43,2% от общего объема платных услуг по округу», — говорится в сообщении.

Помимо этого, потребительские цены в УрФО в сентябре 2021 года выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2020 года. В том числе продовольственные товары подорожали на 3,7%, непродовольственные товары — на 5,7%, услуги — на 3,2%.

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