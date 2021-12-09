Новый кредит для юридического лица — возможно ли его получить, если…

Кредит, а кто его не брал? По статистике процентов 70 экономически активного населения России с кредитами знакома не понаслышке. А еще половина из них брали уже не один и не два, а гораздо больше. Это говорит о том, что начинающие предприниматели имеют доступ к кредитным продуктам банков и пользуются этим. Но если встает вопрос получения нового кредита? Как быть?



Когда получаешь в первый раз, то тут все понятно. Банк взял документы, проверил платежеспособность. Если все нормально, доходы соответствуют запрашиваемой сумме, то проблем нет. Кредит вы получите. А если не соответствуют, то ищите поручителей, или залог, или указывайте неофициальные источники дохода. Есть масса вариантов. В любом случае банк проверяет вас на платежеспособность в первую очередь.







Но вот вы хотите еще один, новый кредит, а у вас уже есть кредитная история. И не всегда кристально чистая. Поэтому повторный заем уже должен вызвать некоторое чувство обеспокоенности у вас лично. Теперь банк проверяет не только ваш уровень дохода и его соответствие запрашиваемой сумме. Ваша кредитная история — вот значительный аргумент в вашу пользу или же против вас.



Итак, рассмотрим вариант получения нового кредита, если вы не совершали просрочек по предыдущему. Вы собираете необходимый пакет документов, список узнаете у менеджера. Эту информацию также можно узнать на сайте банка, где вы хотите взять кредит для юридического лица.



Далее, с ними вы идете в банк. Там уже в приватной беседе с вами разговаривают кредитные менеджеры, принимают заявку от вас и документы. Чтобы не бегать дважды и не решать вопросы с документами, которых у вас с собой нет, лучше прояснить этот вопрос сразу на сайте банка или позвонив по телефону.



Приняв заявку, процедура вынесения решения банком схожа с первым разом, когда вы получали первую ссуду. Но у вас уже есть кредитная история. И ее тоже проверят. Но если с ней все нормально, и претензий к вашей платежеспособности тоже нет, то вы получаете положительное решение банка и деньги.



А если кредитная история подпорчена? Лучше сразу рассказать вашему менеджеру об этом, все равно станет известно. Но вы покажете себя с выгодной стороны, и возможно, банк пойдет на уступки. Но если вам откажут в получении нового кредита в одном месте, вы можете обратиться в несколько других, или же, что более целесообразно, к кредитному брокеру. Он может подсказать вам пути получения средств другим способом, минуя банковские организации.



Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1

лицензия ЦБ РФ № 2673