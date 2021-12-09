На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала гречневая крупа

С 29 ноября по 6 декабря 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на гречневую крупу (на 3,6%, до 126,26 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За неделю, согласно статистике, также выросли цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 2,73%, до 71,41 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,57%, до 118,56 руб. за кг), твердые и мягкие сычужные сыры (на 2,51%, до 672,35 руб. за кг), сметану (на 1,92%, до 250,36 руб. за кг), а также на свежую белокочанную капусту (на 1,65%, до 40,11 руб. за кг).



Заметнее всего снизились цены на свежие помидоры (на 8,62%, до 144,52 руб. за кг), морковь (на 3,44%, до 42,05 руб. за кг), глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 3,33%, до 387,88 руб. за кг), репчатый лук (на 3,12%, до 27,33 руб. за кг), а также на сосиски и сардельки (на 2,75%, до 479,95 руб. за кг).