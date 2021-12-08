Продажи на контрафактном рынке в России по итогам 2021 года могут вырасти на 10%

УрБК, Москва, 08.12.2021. По итогам 2021 года рынок контрафактной продукции в России может вырасти на 10% — до 6,5 трлн руб., сообщает «Коммерсантъ» на основе прогноза BrandMonitor. Исследование основано на опросах более 10 тыс. респондентов, более 15 тыс. контрольных закупок в городах РФ и интернет-магазинах, а также на анализе административных дел в связи с нарушением товарных знаков и интеллектуальных прав.
По данным экспертов, 40% рынка будет связано с реализацией контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров. 10% оборота составит интернет-торговля.
Аналитики предполагают, что продажи контрафактной одежды престижных брендов достигнут 273 млрд руб., из которых 30% будет заработано на онлайн-продажах. На поддельные кроссовки придется 72 млрд руб., доля интернет-продаж составит 40%. Еще 30 млрд будет заработано на реализации контрафактных детских товаров, из которых 15% будет выручено за счет онлайн-площадок.
Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал изданию, что сейчас контрафактный рынок быстро сокращается, поскольку для товаров вводится обязательная маркировка. Однако остается актуальной проблема «серых» перевозчиков, которые ввозят в Россию контрафакт. Также, по его словам, намеренно приобретает поддельную продукцию небольшая доля потребителей, большинство становятся жертвами мошенников.
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