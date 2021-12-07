УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
07.12.2021

Законодательное собрание Свердловской области одобрило федеральный законопроект о QR-кодах

Законодательное собрание Свердловской области одобрило федеральный законопроект о введении QR-кодов для доступа в «бесковидные» зоны. Соответствующее решение было принято сегодня, 7 декабря, на заседании регионального парламента.

За принятие законопроекта проголосовали 38 депутатов, против — 8, воздержались — 0. Обсуждение длилось более полутора часов.

Законопроект касается допуска граждан в общественные места при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19 или недавно перенесенном заболевании. Подобный режим будет касаться заведений общепита, непродовольственных магазинов, учреждений культуры и массовых мероприятий. Принятие федерального закона будет фактически означать введение единого всероссийского стандарта по реализации данных ограничительных мер.

Еще один из пунктов федерального закона определяет порядок финансирования проведения вакцинации от COVID-19. Здесь обозначено, что все это ведется за счет средств федерального бюджета.

Помимо принятия законов, свердловские парламентарии подготовили ряд предложений, которые рекомендовано учесть при рассмотрении законопроекта во втором чтении. В том числе предложено предусмотреть возможность получить QR-код людям, которые не обращались при болезни в медучреждение и имеют высокий титр антител, а также для тех, кто вакцинировался за рубежом признанными в России препаратами. Кроме того, предлагается установить перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 и разрешить использование справок вместо QR-кода гражданам без аккаунта на «Госуслугах».

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
07.12.2021 Законодательное собрание Свердловской области одобрило федеральный законопроект о QR-кодах

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Законодательное собрание Свердловской области одобрило федеральный законопроект о ...

26.11.2021 В Свердловской области 20% заведений общепита нарушали требование о доступе по QR-кодам

Контрольные группы провели 25 ноября проверки эпидбезопасности в нескольких десятках заведений общественного питания ...

26.11.2021 В Свердловской области 20% заведений общепита нарушали требование о доступе по QR-кодам

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Контрольные группы провели 25 ноября проверки эпидбезопасности в нескольких десятках ...

08.11.2021 Сроки действия полученных на «Госуслугах» QR-кодов о вакцинации сократились до полугода

На сайте «Госуслуги» срок действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 сегодня, 8 ноября, сократился с года до шести ...

08.11.2021 Сроки действия полученных на «Госуслугах» QR-кодов о вакцинации сократились до полугода

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. На сайте «Госуслуги» срок действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 сегодня, 8 ноября, ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (310)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18