УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
07.12.2021

Первый в Екатеринбурге фудмаркет ESTORY получил международную премию GRREAt 2021

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Первый в Екатеринбурге фудмаркет ESTORY получил премию GRREAt 2021 в номинации «Лучшая концепция общественного питания в составе торгового центра — Estory Market (Екатеринбург)».

Церемония награждения прошла 3 декабря в Crocus City Hall, сообщила на своей странице в социальной сети Instagram Екатерина Шихова, одна из создателей популярного фудмаркета в ТЦ «Гринвич», которая лично представляла проект в Москве.

«Выступила с кейсом в Крокусе от лица нашей команды «Гастробайтеры» на ежегодном Global Retail Real Estate и забрала тяжеленую статуэтку!» — делится Екатерина на своей странице в Instagram.

На очереди у рестораторов другое гастро-событие — «Пальмовая ветвь». Там ESTORY вошел в топ-100 новых концепций.

ESTORY открылся в Екатеринбурге почти год назад — скоро у заведения будет первый день рождения. О проекте, его развитии и перспективах корреспондент УрБК недавно беседовал с директором фудмаркета Марией Швецовой.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.09.2021 Екатеринбургский фудмаркет ESTORY организует фестиваль «Октоберфест 2021»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. Екатеринбургский фудмаркет ESTORY, расположенный в торгово-развлекательном центре ...

13.08.2021 Екатеринбургский фудмаркет ESTORY организует «Морской фестиваль»

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. Екатеринбургский фудмаркет ESTORY, расположенный в торгово-развлекательном центре ...

18.06.2021 Фудмаркет ESTORY в ТЦ «Гринвич» станет гастрономической площадкой «Ночи музыки» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Фудмаркет ESTORY в ТЦ «Гринвич» присоединился к акции «Ночь музыки» в Екатеринбурге. В ...

13.04.2021 ESTORY открывается

Фудмаркет готовится начать работу в «обычном», а не техническом режиме ...

06.11.2020 Фудмаркет ESTORY в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начал передачу корнеров арендаторам

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2020. Работы над фудмаркетом ESTORY в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге подошли к ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (310)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18