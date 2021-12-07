ММК первым в России получил «золотую» аккредитацию стандарта Investors in People

УрБК, Магнитогорск, 07.12.2021. ММК первым в России завоевал «золотой» статус стандарта Investors in People. Предприятие впервые подало заявку на аккредитацию в этом году и сразу получило самую высшую оценку, минуя «стандарт» и «серебро», что свидетельствует о высоком качестве кадровой работы.
На текущий момент ММК — единственная крупная отечественная компания, удостоенная аккредитации Investors in People, тем более в «золотом» статусе. Ранее на территории России аккредитацией IIP обладали только иностранные предприятия, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Investors in People — международный стандарт, который вручает некоммерческая организация Investors in People Community Interest Company (Великобритания). Стандарт IIP оценивает качество работы с персоналом по нескольким критериям, в том числе «лидерство и вдохновение», «управление производительностью» и «обеспечение непрерывного роста».
По итогам рассмотрения заявки Магнитогорского металлургического комбината и проведенных в компании интервью с руководителями различного уровня (включая генерального директора Павла Шиляева) и рядовыми работниками различных подразделений эксперты IIP присвоили ММК 704 балла из возможных 900. Наиболее высокую оценку ММК получил по критериям «структурирование работы» и «обеспечение непрерывного роста».
«Безусловно, мы рады, что высокое качество управления персоналом на Магнитогорском металлургическом комбинате подтверждено теперь и на международном уровне. Внимание ММК к работникам, наша деятельность по обеспечению безопасности, социальные гарантии и возможности для развития, которые мы предоставляем сотрудникам, — все это доказывает, что мы действительно инвестируем в людей. Таков один из главных принципов работы Магнитки», — отметил директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Кийков.
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