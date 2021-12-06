Роспотребнадзор подтвердил первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в РФ

Роспотребнадзор подтвердил первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», — отмечают представители службы.



Напомним, что в конце прошлой недели заместитель губернатора Среднего Урала Павел Креков в ходе брифинга рассказал, что прививку от коронавируса сделали более половины жителей региона. Всего порог в 50% перешагнули 18 свердловских муниципалитетов, в том числе Екатеринбург. К концу года планируется привить от COVID-19 60% населения. Ревакцинацию прошли уже 200 тыс. человек.



По словам П. Крекова, свердловские власти пока не намерены вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт.