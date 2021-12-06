В Свердловской области на 61% выросло количество вакансий

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. В ноябре 2021 года в Свердловской области было открыто 37 тыс. вакансий, что на 61% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



В основном объявления о поиске сотрудников размещались в разделах «Продажи» (29%), «Рабочий персонал» и «ИТ, интернет, телеком» (по 13%), «Производство» и «Строительство, недвижимость» (по 11%). Уточним, что одна вакансия может относиться к нескольким профессиональным сферам.



Одновременно с этим количество резюме по сравнению с ноябрем прошлого года выросло на 10% (до 106 тыс.), рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. В основном объявления о поиске работы размещались в сферах «Продажи» (13%), «Административный персонал» (8%), «Транспорт, логистика» (7%) и «Производство» (6%)».



Аналитики также отметили, что в целом по России количество вакансий выросло за год на 60%, резюме — на 1%. Свердловская область по росту спроса на сотрудников занимает 34 место в стране. Больше всего новых вакансий появилось в Ингушетии (+125%), Республике Саха (+91%) и Республике Адыгее (+90%).