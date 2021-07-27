В Екатеринбурге полностью привиты от COVID-19 более 450 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Екатеринбурге к 27 сентября оба компонента вакцины от COVID-19 поставили 454 тыс. человек, что составляет 35% населения города. Первым компонентом привиты 480 тыс. жителей — 37,7%. Об этом рассказала главный врач Городского центра медицинской профилактики Лилия Семенова на заседании муниципального оперштаба.
Медицинскую процедуру проводят 18 медучреждений города в 38 прививочных кабинетах. Вдобавок в столице Урала сформировано 10 мобильных пунктов вакцинации и 20 выездных прививочных бригад, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Помимо этого, на заседании отметили, что городские предприятия и организации пытаются стимулировать своих сотрудников привиться. Например, представители потребительского рынка получают отгул в день вакцинации, дополнительный день отпуска, подарочные сертификаты или премию в 1-2 тыс. руб. В транспортной сфере привитые сотрудники отдыхают на следующий день после вакцинации и получают компенсацию в 500 руб. при сдаче анализа крови на наличие антител к COVID-19. День отдыха дают и сотрудникам промышленной сферы.
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