УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
23.09.2021

В Свердловской области плата за капремонт в 2022 году вырастет на 4%

В Свердловской области с 1 января 2022 года минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) вырастет на 4% — с 10,11 руб. до 10,51 руб. с квадратного метра. Такое решение принято с связи с прогнозируемым уровнем инфляции на следующий год, сообщает департамент информационной политики.

Этот показатель пересматривается каждый год в срок до 1 октября. Такой порог установлен для своевременной организации ремонтных работ в МКД и произведения расчетов с подрядчиками.

Поскольку взнос на капремонт вырастет, то региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг будет пересмотрен, так как на его основе считаются субсидии для малообеспеченных категорий граждан.

«В отношении них по-прежнему действуют социальные гарантии в виде предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг. Воспользоваться мерами поддержки смогут все семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума — если доля расходов на услуги ЖКХ в их совокупном доходе превышает 12%. Для остальных свердловчан этот затратный максимум установлен на уровне 22%», — объяснил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
23.09.2021 В Свердловской области плата за капремонт в 2022 году вырастет на 4%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Свердловской области с 1 января 2022 года минимальный взнос на капитальный ремонт ...

06.08.2019 Свердловский бюджет выделит более 2,2 млрд рублей на компенсацию затрат по ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. На компенсацию затрат жителей Среднего Урала по платежам за услуги ЖКХ из регионального ...

03.07.2013 Правительство Свердловской области утвердило размер областного стандарта стоимости услуг ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2013. Новый стандарт стоимости услуг ЖКХ установлен в разрезе муниципальных образований ...

02.07.2013 Новый стандарт стоимости коммунальных услуг появился в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2013. Правительство Свердловской области утвердило размер регионального стандарта стоимости ...

16.01.2012 В Свердловской области утвержден областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2012. На заседании правительства Свердловской области принято постановление «Об областном ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18