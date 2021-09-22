ЦБ намерен ужесточить законодательство о расчете полной стоимости кредита

УрБК, Москва, 22.09.2021. Банк России планирует ужесточить законодательство о расчете полной стоимости кредита (ПСК). Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации.



По ее словам, в настоящее время некоторые банки не учитывают часть услуг при расчете ПСК, передает ТАСС.



«Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми «накрученными опциями», с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении ПСК по ипотеке. Мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты», — заявила Э. Набиуллина.



Ранее стало известно, что в августе 2021 года в Свердловской области выдали около 57,4 тыс. кредитов наличными. Это на 25% больше уровня аналогичного периода прошлого года, отмечали аналитики Объединенного кредитного бюро. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 5%.