В Екатеринбурге запретят парковку на улице Шарташской

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. В Екатеринбурге запретят парковку транспортных средств на двух участках улицы Шарташской.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ограничения будут введены на отрезках от улицы Шарташской, 4 до улицы Луначарского и от улицы Шарташской, 4 до улицы Мамина-Сибиряка.



«Специалисты учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в администрацию Екатеринбурга с вопросом об обеспечении пропускной способности транспортных артерий. Именно с этой целью ими будут установлены знаки «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», — говорится в сообщении.