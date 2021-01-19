В Екатеринбурге запретят парковку на улице Шарташской

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. В Екатеринбурге запретят парковку транспортных средств на двух участках улицы Шарташской.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ограничения будут введены на отрезках от улицы Шарташской, 4 до улицы Луначарского и от улицы Шарташской, 4 до улицы Мамина-Сибиряка.
«Специалисты учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в администрацию Екатеринбурга с вопросом об обеспечении пропускной способности транспортных артерий. Именно с этой целью ими будут установлены знаки «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», — говорится в сообщении.
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