Екатерина Кейльман объявила об отставке с поста главы екатеринбургского ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Директор екатеринбургского Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского Екатерина Кейльман объявила о своем уходе. Об этом она написала у себя в Instagram-профиле.



«Благодаря частным инвестициям и изменилось общественное пространство, мне кажется это уникальный кейс, который прекрасно показывает неравнодушие и самобытность жителей Екатеринбурга», — отметила Е. Кейльман.



Екатерина Кейльман была назначена директором ЦПКиО в 2019 году. До этого она занимала должность исполнительного директора «Телеклуба».