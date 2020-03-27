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Вчера, 11:14

Екатерина Кейльман объявила об отставке с поста главы екатеринбургского ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Директор екатеринбургского Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского Екатерина Кейльман объявила о своем уходе. Об этом она написала у себя в Instagram-профиле.

«Благодаря частным инвестициям и изменилось общественное пространство, мне кажется это уникальный кейс, который прекрасно показывает неравнодушие и самобытность жителей Екатеринбурга», — отметила Е. Кейльман.

Екатерина Кейльман была назначена директором ЦПКиО в 2019 году. До этого она занимала должность исполнительного директора «Телеклуба».

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