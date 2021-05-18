ТПП попросила правительство РФ принять меры по стабилизации цен на металлопродукцию

УрБК, Москва, 20.05.2021. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил письмо министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой принять меры по стабилизации цен на металлопродукцию, сообщает ТАСС.



«Согласно предоставляемым деловым сообществом данным, рост цен на металлопрокат на внутреннем рынке с ноября 2020 года по апрель 2021 года составил 50-80%. При этом в мае 2021 года ожидается дальнейший рост цен в пределах от 8,6% до 12%», — отмечается в письме.



Ранее председатель Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин рассказал УрБК, что за последний год строительные материалы в регионе в среднем подорожали на 20-25%.



«Эта проблема касается не только дерева, но и других стройматериалов. В частности, металл за последний год подорожал на 50-70%. Причин для роста цен на стройматериалы достаточно много. Одной из них является удорожание себестоимости производства (рост цен на электроэнергию, топливо и так далее). Ранее многие участники рынка работали на грани рентабельности. Стабильный спрос дал им возможность поднять цены», — рассказывал Ю. Чумерин.