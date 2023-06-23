В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Екатеринбурге сегодня ночью, на время проведения Ural Music Night, будет запрещена ...03.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил ряд документов для проведения празднования Дня города
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал ряд документов, которыми будут ...05.05.2021 В Екатеринбурге 9 мая ограничат продажу алкогольной продукции
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. В Екатеринбурге в День Победы будет ограничена продажа алкогольной продукции. ...05.06.2018 В транспортном периметре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя в период ЧМ-2018
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об ограничении ...17.08.2016 Администрация Екатеринбурга определила зону «сухого закона» в День города
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2016. Администрация Екатеринбурга определила зоны проведения мероприятий, на которых в День ...