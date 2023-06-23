В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому в период с 7 мая по 9 мая в некоторых районах города будет запрещена продажа алкоголя. Документ опубликован на официальном сайте администрации муниципалитета.



Так, 7 мая с 8.00 до 13.00 продавать алкоголь в розницу будет запрещено в границах улиц 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального. 8 мая с 09.00 по 14.00 нельзя будет купить алкоголь на улице Заводской, от улицы Кирова до улицы Татищева, на улице Кирова, от улицы Заводской до улицы Каменщиков. 9 мая запрет будет действовать с 08.00 до 13.00 в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев; с 09.00 до 14.00 в границах улиц Ильича — Кировградской — проспекта Орджоникидзе — площади 1-й Пятилетки.