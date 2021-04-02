ММК — точка притяжения промтуризма

Комиссия Агентства стратегических инициатив (АСИ) побывала с проверкой на территории Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Предприятие является одной из пяти точек нового маршрута промышленного туризма. После осмотра программы и условий для путешественников на предприятии эксперты АСИ дали высокую оценку готовности ММК к приему гостей Челябинской области.



Как сообщает управление информации и общественных связей компании, Магнитогорский металлургический комбинат был включен в проект промтуризма на основании соглашения между властями региона и АСИ, заключенного в ноябре 2020 года. В рамках этой договоренности, предприятию были переданы методические рекомендации по созданию и запуску производственных туров, обзор лучших практик и типичных ошибок.



Далее в рамках программы был сформирован список первых пяти площадок. Кроме ММК туда вошли комбинат «Магнезит» из Сатки, компания «АиР» из Златоуста, «Макфа» из Сосновского района и Челябинский трубопрокатный завод.



Общая концепция промтуризма в регионе заключается в идее «пять дней — пять видов туризма». На стенде представлены познавательный (экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала), промышленный (экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат), гастрономический, санаторно-оздоровительный туризм, а также активный отдых.



Комиссия во главе с руководителем программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольгой Шандуренко в течение нескольких дней инспектировали предприятия, чтобы высказать свои замечания и дать советы по усовершенствованию производственных экскурсий.



Особое впечатление произвел на специалистов агентства Магнитогорский металлургический комбинат. В гардеробной Центральной лаборатории контроля гостям выдали подобранную по размерам спецодежду и обувь, снабдили гарнитурами, после чего провели инструктаж по технике безопасности. По пути к доменному цеху эксперты отметили ухоженную территорию ММК, памятники и арт-объекты, а, побывав на литейном дворе доменной печи № 2, — грамотно организованный показ производственного процесса.



Как рассказала руководитель информационного центра Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» (оператор развития промтуризма на ММК) Мария Пушкарская, на сегодняшний день действует шесть туристических маршрутов — 4 взрослых и два детских. По ее словам, сейчас идут активные заявки на май. Начинаются выпускные и дети хотят посмотреть, где работают их родители.



На комбинате все очень четко продумано: спецодежда, инструктаж, экскурсовод, различные туристические маршруты, методика ведения экскурсий, расстановка группы, в цехах — смотровые площадки, места для фото и видеосъемки.



Как отметила руководитель программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольга Шандуренко, на ММК у агентства особые планы. Уже достигнута договоренность по поводу открытия на базе комбината первого в России центра компетенций по обучению промышленному туризму. Открытие центра станет той площадкой, где представители предприятий смогут обучиться лучшим практикам в сфере промтуризма.



«Магнитогорским коллегам удается развенчивать распространенные стереотипы, к примеру, о том, что туристов в производственные цехи пускать нельзя. А мы видим, что можно, если есть средства индивидуальной защиты, качественный инструктаж по технике безопасности и весь маршрут тщательно продуман и подготовлен. Существуют стереотипы о неэкологичности, нетехнологичности, низком качестве производства российских предприятий. Такие экскурсии — лучший способ доказать обратное: мы видим, как организован технологический процесс, слышим об экологических программах. Это не просто экскурсия — это путешествие за новым опытом, познание себя и мира», — подчеркнула Ольга Шандуренко.



«Впервые вижу подобное зрелище. Увидеть такое удается не каждому, но на ММК это доступно для многих туристов. Металлурги — великие люди, преклоняюсь перед этой профессией. Промтуризм и экскурсии на такие предприятия, как ММК, показывают мощь нашей промышленности», — отметила эксперт по промышленному туризму АСИ Наталья Кисельникова, не скрывая восхищения работой доменщиков.



На сегодняшний день целый ряд федеральных туроператоров заявил о желании развивать промышленный туризм и включать его в свои программы по регионам.



Добавим, что ПАО «ММК» имеет уникальный опыт в сфере развития промышленного туризма. В 2019 году промышленные экскурсии на предприятии были удостоены диплома Всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.



В феврале 2021 года цикл исторических видеоэкскурсий «Маршрут Победы» вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. А в марте «Маршрут Победы» стал лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео» Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).



Во время действовавших ограничений ПАО «ММК» реализовало проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК». Они действуют и в настоящее время, и все желающие могут увидеть уникальные промышленные объекты и узнать больше об истории одного из крупнейших в стране металлургических комбинатов.



Наработки предприятия были представлены в апреле на XVI Международной туристической выставке «Интурмаркет — 2021» в Москве.



Магнитогорск включен в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 год. Маршруты по промплощадке комбината проработаны с учетом безопасности, зрелищности и информационной насыщенности, уточняют в ММК.