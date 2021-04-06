ГИБДД как источник хаоса

В прошедшее воскресенье, 17 мая 2021 года Екатеринбург стал свидетелем очередного ДТП с большим количеством пострадавших, которое произошло прямо в центре города. Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, около 18.00 напротив дома 37 по улице 8 Марта столкнулись Mercedes Е 500 и Chevrolet Cruze.



По предварительной информации, водитель Mercedes выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего в него врезался Chevrolet Cruze. От удара машину отбросило на пешеходов, стоявших в ожидании разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти проезжую часть дороги.







В результате аварии пострадали два пассажира автомашины Chevrolet Cruze — 1,5-годовалый ребенок, девочка, которая перевозилась в детском удерживающем устройстве, и 23-летняя женщина, мама ребенка. Обе они госпитализированы. Также, в ДТП пострадала женщина — пешеход, которую с места аварии доставили в 23 ГКБ.



Как сообщает пресс-служба дорожной полиции, сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, проведены процессуальные действия, произведены замеры, опрошены участники и очевидцы аварии, проезжающим транспортным средствам оказана помощь в беспрепятственном проезде места ДТП. Для установления причин и обстоятельств аварии на место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга.







Подобные аварии в последнее время перестали быть редкостью в Екатеринбурге. Причин этого несколько, и они лежат в разных плоскостях — от роста числа автомобилей до изменения системы приема экзаменов в автошколах. Но, одним из наиболее значимых факторов, наблюдатели считают то, что, как уже не раз писал УрБК, в последние годы ГИБДД в значительной степени самоустранилось от наведения порядка на дорогах Екатеринбурга. Многие дорожные проблемы, существующие годами, просто игнорируются автоинспекцией. Примером может служить ситуация с парковкой в неположенных местах.



Как уже не раз писал УрБК, массовое нарушение правил парковки становится для Екатеринбурга проблемой, грозящей парализовать дорожное движение в центре города. Центральные улицы города, дворы и проезды сейчас заполнены машинами, стоящими с нарушениями правил дорожного движения и мешающими нормальному проезду.



Дорожные знаки «Остановка запрещена» не мешают водителям парковать машины прямо на проезжей части в центре Екатеринбурга.



Например, недисциплинированные автолюбители привыкли использовать в качестве парковки проезжую часть улицы Малышева. Благодаря этому и без того узкая по современным меркам дорога с интенсивным трафиком еще больше теряет пропускную способность.







Точно такую же ситуацию можно наблюдать и на других центральных улицах Екатеринбурга: Куйбышева, Радищева, а также на улице 8 Марта, особенно в районе бизнес-центра «Саммит», где по вечерам выстраивается целая очередь из припаркованных с нарушениями авто.



Еще несколько лет назад городские службы автоэвакуации вывозили на штрафстоянки по 400-600 автомобилей в неделю, в месяц эта цифра могла приближаться к 5 тысячам.



«Облавы» на неправильно припаркованные машины были настолько рутинным мероприятием, что выработали у автолюбителей города привычку не оставлять машину в неположенном месте. Но в последние годы эта практика полностью в силу различных причин — прежде всего, организационного характера — полностью сошла на нет. Сегодня эвакуация неправильно припаркованной машины стала редким, чуть ли не уникальным явлением. А отсутствие неотвратимости наказания привело к привычке оставлять машины в неположенных местах без всякого страха.



Причем решаться эта проблема, судя по всему, просто не будет. Так, на заседании регионального Законодательного собрания, посвященном проблеме неправильных парковок, руководитель областного полицейского главка Александр Мешков прямо заявил, что ГИБДД отказывается от работы с частными компаниями. Учитывая, что городской службы эвакуации в Екатеринбурге нет, и появление ее не только не планируется, но и не предусмотрено никакими документами, неправильно припаркованные автомобили с улиц города в ближайшие годы никуда не исчезнут, а транспортная ситуация будет только ухудшаться.



Очевидно, что у водителей Екатеринбурга складывается ощущение, что ситуация на дорогах города вообще никем не контролируется. Следствием становится искушение нарушить правила, припарковаться в неположенном месте, пересечь двойную сплошную, проехать на красный свет или превысить скорость. А результатом — аварии, в том числе и подобные той, что случилась 16 мая.



Приведет ли случившаяся трагедия и другие подобные случаи к изменению в подходах ГИБДД к контролю над ситуацией на улицах Екатеринбурга, покажет время.



УрБК следит за развитием событий.



Фото предоставлены отделением пропаганды ГИБДД Екатеринбурга