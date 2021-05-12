В правительстве РФ сообщили о постепенной стабилизации цен на продовольственные товары

УрБК, Москва, 13.05.2021. Цены на продовольственные товары в России постепенно стабилизируются. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам межведомственного совещания по мониторингу цен на социально значимые товары. Совещание по мониторингу цен провел первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.



По данным кабмина, потребительская инфляция в России за апрель 2021 года замедлилась до 5,52% в годовом выражении. Рост цен на продовольственные товары за годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года замедлился на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте.



По итогам апреля цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте. Рост цен на другие продукты питания в марте 2021 года замедлился до 0,7% с 1,2%.



Как прозвучало на совещании, ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар, все еще требуют внимания.



Для стабилизации цен на продовольственные товары, помимо уже запущенных точечных мер оперативного реагирования, правительство РФ внедряет экономические инструменты регулирования. В том числе — льготные кредиты производителям сахара, субсидии мукомолам на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, а также хлебопекам на возмещение затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий при условии неповышения цены.



На данный момент завершается формирование зернового демпфера, приняты решения относительно демпфера по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника, уточняет пресс-служба правительства РФ.



Как сообщал УрБК, по данным Свердловскстата, средние потребительские цены на сахар-песок в регионе в апреле 2021 года составили 49,62 руб. за кг, что на 40,43% больше показателя аналогичного периода прошлого года.