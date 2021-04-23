Суды оштрафовали на 3,1 млн рублей не сдавших тест на коронавирус после возвращения из-за рубежа свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. По состоянию на 11 мая этого года в Свердловскую область из-за границы с 1 августа 2020 года прибыло 81 тыс. 647 человек. В установленный законом срок по возвращении из-за рубежа прошли обследование на COVID-19 и уведомили о полученных результатах 79 тыс. 800 человек. У 1 тыс. 098 человек результат тестирования оказался положительным.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, 1 тыс. 847 граждан не прошли обследование в положенное время. В отношении 1 тыс. 664 человек уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования.
Отмечается, что на данный момент суды региона наложили 317 штрафов на общую сумму 3 млн 101 тыс. 500 руб.
Напомним, все россияне, прибывающие в страну, должны в течение пяти суток дважды сдать ПЦР-тест на COVID-19 и загрузить его на портал Госуслуг: первый тест необходимо сдать и загрузить в течение трех суток, второй — в течение пяти суток после возвращения; интервал между ними должен составлять не менее суток. До получения отрицательного результата теста необходимо соблюдать режим изоляции.
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