Сегодня, 14:07

В Екатеринбурге выросла доля детей-иностранцев, сдавших тест по русскому языку

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. В Екатеринбурге к началу сентября тестирование по русскому языку прошли 136 из 426 детей-иностранцев. Такие данные приводит департамент информполитики администрации города.

Таким образом, доля успешно сдавших экзамен детей выросла с 23,8% до 32%.

«Продемонстрировавшие недостаточный уровень знаний могут еще раз сдать экзамен. Количество попыток не ограничено, но повторное тестирование доступно не ранее чем через 3 месяца», — говорится в сообщении.

Даты экзаменов расписаны до лета 2026 года: 20 сентября; 18 октября; 15 ноября; 20 декабря; 17 января; 21 февраля; 21 марта; 18 апреля и 16 мая. Для тестирования детей мигрантов предоставлены девять школ: № 25, № 171, № 148, № 170, № 36, № 159, № 71, № 49 и № 44.

Заявку для прохождения экзамена отправляют сами учреждения. Для этого иностранным гражданам нужно предоставить документы для поступления на портал «Госуслуг» или лично в само учебное заведение.
