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Команда ММК примет участие во всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов

УрБК, Магнитогорск, 11.05.2021. Команда Магнитогорского металлургического комбината (ММК) примет участие в фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.

Мероприятие состоится с 12 по 15 мая в Уфе. Команда ММК будет представлять Челябинскую область.

«Выбор спортсменов комбината в качестве представителей региона на фестивале ГТО не случаен. Еще в 2017 году решением генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева комбинат первым среди промышленных предприятий региона создал на базе своего спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным во всероссийском физкультурном спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», — говорится в сообщении.

Кроме того, ММК стал одним из первых предприятий в России, которые материально поощряют сотрудников за выполнение нормативов ГТО. Так, если работник Группы ММК завоюет золотой знак, то получит 4 тыс. руб., серебряный — 3 тыс. руб., бронзовый — 2 тыс. руб. А еще обладатель золотого знака при выделении путевок по разнарядке может рассчитывать на дополнительное место в номере в любом из санаториев комбината.

Команда Магнитогорского металлургического комбината не раз добивалась серьезных успехов не только на региональных состязаниях по ГТО, но и на всероссийских соревнованиях. В 2019 году она стала бронзовым призером среди трудовых коллективов на втором всероссийском фестивале комплекса ГТО, проходившем в Сочи. А в 2020 году работники Группы представляли уже не предприятие, а Челябинскую область на всероссийских играх ГТО в Кисловодске и завоевали четыре золотые и две бронзовые медали в личных зачетах.

«Нынешний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов пройдет в Уфе на базе РОО ФСО «Динамо». Общее руководство Фестивалем осуществляет министерство спорта Российской Федерации. Непосредственное руководство возлагается на федерального оператора комплекса ГТО АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», а также министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Каждая команда-участница формируется из числа штатных работников в возрасте от 25 до 59 лет. В ее составе восемь спортсменов разных возрастных категорий, которым необходимо будет пройти испытания (тесты) ГТО: поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на 2 км и 3 км, стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол, поднимание туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг. Впервые за все время проведения фестиваля в спортивную программу включена эстафета ГТО, результаты которой будут включены в командный зачет», — отмечают в пресс-службе ММК.

Личный зачет по итогам соревнований проводится у мужчин и женщин отдельно в каждой возрастной ступени. Общекомандный — по наибольшей сумме баллов, набранных каждым участником команды, включая результаты эстафеты ГТО. Участники личного первенства, занявшие 1-3 места, будут награждены медалями, призами Минспорта РФ и дипломами организаторов фестиваля. Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, будут награждены кубками Минспорта РФ и дополнительными подарками, а все участники команд — медалями Минспорта и дипломами организатора фестиваля. Команда, занявшая первое место в общем зачете по сумме очков, будет награждена переходящим Кубком среди трудовых коллективов.

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