Рынок платных услуг населению в Свердловской области в I квартале снизился на 10%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Объем оказанных свердловчанам платных услуг в январе-марте 2021 года составил 91 млрд 014 млн руб. Это на 10% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Рынок услуг туристических предприятий сократился на 92,8%, санаторно-курортных организаций — на 50,5%, гостиниц — на 42,9%, учреждений культуры — на 27,9%.
Объем оказанных платных транспортных услуг снизился на 17,3%, бытовых — на 14,8%, медицинских — на 6,1%, юридических — на 5,5%.
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