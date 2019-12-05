В Свердловской области выезд за границу закрыт для 141 тыс. должников

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. С начала этого года судебными приставами Свердловской области вынесено 190 тыс. ...

Ограничение в праве выезда за пределы РФ из-за долгов действует в отношении 105 тыс. свердловчан

С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено 71 тыс. 440 постановлений о временном ...

Более 70 тысяч жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу из-за долгов

В 2014 году в Свердловской области более 3 200 должников ограничены в праве выезда за пределы РФ

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2014. С начала текущего года в Свердловской области ограничены в праве выезда за пределы РФ 3 ...