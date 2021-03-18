Южный Урал занял последнее место рейтинга регионов РФ по среднему размеру ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 29.04.2021. В Челябинской области средний размер выданных в марте этого года ипотечных кредитов составил 1 млн 885 тыс. 283 руб., что на 8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1 млн 745 тыс. 391 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 30-е место рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него аутсайдерами по размеру выданных в марте ипотечных кредитов оказались Кемеровская (2 млн 058 руб. 855 руб.), Вологодская (2 млн 007 тыс. 692 руб.), Кировская (1 млн 992 тыс. 994 руб.) области и Алтайский край (1 млн 946 тыс. 663 руб.).



В целом по стране в марте этого года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг 2,92 млн руб., что на 12,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2,59 млн руб.).