Южный Урал занял последнее место рейтинга регионов РФ по среднему размеру ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 29.04.2021. В Челябинской области средний размер выданных в марте этого года ипотечных кредитов составил 1 млн 885 тыс. 283 руб., что на 8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1 млн 745 тыс. 391 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 30-е место рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него аутсайдерами по размеру выданных в марте ипотечных кредитов оказались Кемеровская (2 млн 058 руб. 855 руб.), Вологодская (2 млн 007 тыс. 692 руб.), Кировская (1 млн 992 тыс. 994 руб.) области и Алтайский край (1 млн 946 тыс. 663 руб.).
В целом по стране в марте этого года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг 2,92 млн руб., что на 12,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2,59 млн руб.).
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