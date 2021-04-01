Свердловский арбитраж дал отсрочку для сноса самостроя над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил просьбу ООО «Промавтосервис» дать отсрочку для сноса самовольной постройки над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге. Об этом сообщается в картотеке суда.



«Удовлетворить заявление (жалобу)», — указано в картотеке суда.



Напомним, что в декабре 2019 года Арбитражный суд Свердловской области обязал ООО «Промавтосервис» вернуть администрации Екатеринбурга земельный участок возле перекрестка 8 Марта — Большакова. Ранее компания взяла этот участок в аренду. По условиям договора, на этой территории запрещалось возводить объекты капстроительства. Несмотря на это компания «Промавтосервис» построила на участке двухэтажный автоцентр.



16 июня 2020 года Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе предыдущие решения Арбитражного суда Свердловской области и апелляционного суда — вернуть участок в собственность администрации Екатеринбурга, а все незаконно возведенные на нем строения снести.