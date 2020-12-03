Освобождение «Бажовской»

Администрация Екатеринбурга завершает последний этап в борьбе за возвращение участка над недостроенной станцией метро «Бажовская». Площадка снова перейдет в собственность муниципалитета. В дальнейшем территорию над станцией должны освободить от незаконной постройки, возведенной ранее ООО «Промавтосервис».



Напомним, организация (которая связана с крупным застройщиком Илдаром Губаевым) взяла этот участок в аренду в марте 2015 года. По условиям договора, на этой территории запрещалось возводить объекты капстроительства. Однако в 2015-2017 годах некто «из числа руководителей организации» (как установила прокуратура) подделал документы, внеся подложные данные в госреестр.



Базой для перехода участка земли с кадастровым номером 66:41:040105 на перекрестке 8 Марта — Большакова стало подделанное постановление главы администрации Екатеринбурга за подписью Александра Якоба. Еще в январе 2020 года Следственное управление СК России по Свердловской области установило, что документы администрации Екатеринбурга по строительству автосалона подделали. Затем фальшивое постановление главы города представили в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Среднего Урала.



В итоге вместо запланированной изначально стоянки на 280 машино-мест над станцией появился двухэтажный автоцентр. Впоследствии махинации с документами все-таки вскрылись при проверке, инициированной новым главой города Александром Высокинским (руководил муниципалитетом в 2018-2020 годы). После ревизии администрация Екатеринбурга подала иск с целью вернуть незаконно застроенный участок, представляющий стратегическое значение для города. А в апреле 2020 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» из-за махинации с участком.



В декабре 2020 года горадминистрация выиграла первый иск о возвращении земли над станцией в собственность города. Соответствующее решение было вынесено Арбитражным судом Свердловской области. Также суд обязал ответчика снести самовольно построенный автоцентр. Впоследствии ООО «Промавтосервис» раз за разом обжаловало это решение в апелляционных инстанциях. Дело дошло до рассмотрения в Верховном суде, который оставил без удовлетворения требования компании.



Отстояв участок над станцией метро «Бажовская» в судах, городские власти приступили к оформлению территории. Как пояснили УрБК в пресс-службе горадминистрации, во время процессов по иску администрации были приняты меры обеспечения, наложен арест на участок.



«В данный момент, чтобы администрация смогла право муниципальной собственности оформить на участок, препятствуем меры обеспечения, ранее принятые. Их нужно было отменить, что суд и сделал. Это техническая процедура. После отмены мер обеспечения администрация оформила право собственности на участок», — пояснили в пресс-службе.



При этом расторжения договора купли-продажи не будет, поскольку сам документ признан недействительным (о чем было сказано выше).



Само возвращение земли над станцией «Бажовская» — стратегически важная цель, связанная с развитием транспортной сети Екатеринбурга и отстаиванием интересов всех его жителей.



В будущем через «Бажовскую» должна пройти новая ветка подземки. Соответственно, сама станция станет пересадочным пунктом. Наличие данного объекта в собственности муниципалитета станет хорошим аргументом в будущем раунде переговоров с федеральным центром о субсидировании строительства второй линии метро.



Следует отметить, что ранее за новую ветку метро высказывалось и руководство страны (в лице президента РФ Владимира Путина), и в уральском полпредстве, и руководство региона.



Теперь же в борьбе за станцию «Бажовская» дело осталось за технической процедурой — сносом самовольно построенного автоцентра. Ранее уже предполагалось, что ООО «Промавтосервис» откажется самостоятельно сносить здание, возведенное им на участке возле перекрестка 8 Марта — Большакова. В этом случае будет объявлен муниципальный контракт, постройку снесет выигравший его подрядчик, а администрация Екатеринбурга затем предъявит ООО «Промавтосервис» счет для компенсации понесенных городским бюджетом расходов.



УрБК будет следить за развитием событий.