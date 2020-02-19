Кибермошенники похитили со счетов россиян в 2020 году почти 10 млрд рублей

УрБК, Москва, 13.04.2021. Кибермошенники похитили со счетов россиян в 2020 году 9,8 млрд руб., что в 1,5 раза больше уровня предыдущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обзор Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ)



Средняя похищенная сумма у физических лиц — 11,4 тыс. руб., у юридических — почти 348 тыс. руб.



По данным ФинЦЕРТ, доля краж, которые были совершены с помощью методов социальной инженерии, за год снизилась с 69% до 62%. После этого банки возместили клиентам лишь 11,3% потерянных средств (1,1 млрд руб.).



Ранее стало известно, что злоумышленники, использующие в мошеннических схемах IT-технологии, начали обзванивать клиентов банков с целью сбора голосовых подтверждений.