УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:23

Алексей Орлов: Эффект от проведения Универсиады в Екатеринбурге будет больше, чем от ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Эффект от проведения Всемирных студенческих игр-2023 в Екатеринбурге будет больше, чем от Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава муниципалитета Алексей Орлов.

«Я помню, какой был скепсис по поводу ЧМ-2018. В результате мы получили наследие в виде создания новой инфраструктуры, продвижения города. Что касается Универсиады, то эффект от подготовки проведения этого мероприятия будет намного больше. Игры будут проходить две недели, город примет огромное количество спортсменов. Нам нужно подготовить много объектов. Например, в городе никогда не было дворца водных видов спорта. Сейчас мы можем его получить. Также у нас появится новый микрорайон — Новокольцовский, где разместят кампусы для университета», — заявил А. Орлов.

Помимо этого, проведение Всемирных студенческих игр позволит отремонтировать фасады, снести ветхое жилье по гостевым маршрутам, отремонтировать больше дорог и многое другое, отмечает А. Орлов.

Напомним, что ранее глава Екатеринбурга презентовал комплексную программу развития уральской столицы «Пять Д». Одним из главных принципов этого документа является интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).

Кроме того, драйверами программы являются совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города), создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление гордом («Город добра и соучастия»).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 14:18 Глава Екатеринбурга пообещал сделать управление городским хозяйством простым и открытым

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал сделать управление городским хозяйством ...

Сегодня, 09:48 Алексей Орлов внес изменения в муниципальную программу «Екатеринбург — столичный город»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения, касающиеся объемов бюджетных ...

Вчера, 16:45 В Екатеринбурге 8 апреля состоятся публичные слушания по исполнению бюджета города за 2020 год

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. В Екатеринбурге завтра, 8 апреля, состоятся публичные слушания по проекту решения ...

Вчера, 12:09 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов договорился о сотрудничестве с хокимом Ташкента

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев договорились ...

29.03.2021 В Екатеринбурге утвердили схему сети водоснабжения для проведения Всемирных студенческих игр

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021В режиме недозагрузки12.03.2021Переехавшие перспективы10.03.2021Слежка против цен09.03.2021Нужны ли Уралу мигранты?
Архив новостей
Апрель 2021 (200)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18