Алексей Орлов: Эффект от проведения Универсиады в Екатеринбурге будет больше, чем от ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Эффект от проведения Всемирных студенческих игр-2023 в Екатеринбурге будет больше, чем от Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава муниципалитета Алексей Орлов.



«Я помню, какой был скепсис по поводу ЧМ-2018. В результате мы получили наследие в виде создания новой инфраструктуры, продвижения города. Что касается Универсиады, то эффект от подготовки проведения этого мероприятия будет намного больше. Игры будут проходить две недели, город примет огромное количество спортсменов. Нам нужно подготовить много объектов. Например, в городе никогда не было дворца водных видов спорта. Сейчас мы можем его получить. Также у нас появится новый микрорайон — Новокольцовский, где разместят кампусы для университета», — заявил А. Орлов.



Помимо этого, проведение Всемирных студенческих игр позволит отремонтировать фасады, снести ветхое жилье по гостевым маршрутам, отремонтировать больше дорог и многое другое, отмечает А. Орлов.



Напомним, что ранее глава Екатеринбурга презентовал комплексную программу развития уральской столицы «Пять Д». Одним из главных принципов этого документа является интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).



Кроме того, драйверами программы являются совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города), создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление гордом («Город добра и соучастия»).