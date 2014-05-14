Потребление электроэнергии в Свердловской области за год сократилось на 4%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2014. В муниципалитетах Свердловской области начались работы по подготовке систем ЖКХ к ...

В Свердловской области началась подготовка к отопительному сезону 2014-2015 годов

Потребление электроэнергии в Екатеринбурге в первой половине ноября снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом ...

Потребление электроэнергии в Екатеринбурге в первой половине ноября снизилось на 2%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2011. В Свердловской области продолжается работа с обращениями граждан по вопросам ...

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов: Наибольшее число жалоб поступает от жителей Первоуральска, Полевского и Белоярского

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области: Для обеспеченности газом на необходимом уровне нужно ежегодно тратить не менее 6 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2011. Для того чтобы обеспеченность природным газом в Свердловской области достигла 75%, ...