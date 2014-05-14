Потребление электроэнергии в Свердловской области за год сократилось на 4%

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. По итогам 2020 года потребление электроэнергии в Свердловской области снизилось на 4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Игорь Чикризов.
«Сокращение потребления негативно сказывается на валовой выручке предприятий электроэнергетики. У участников рынка сокращается объем финансовых ресурсов для реализации инвестиционных программ, для организации текущей деятельности, для техприсоединения новых потребителей», — заявил И. Чикризов.
По его словам, в 2020 году средний срок подключения новых потребителей к электросетям составил 71 день. За год этот показатель сократился на 8 дней.
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