АСВ в I квартале выплатило страховое возмещение более 8,3 тыс. вкладчиков

УрБК, Москва, 08.04.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в январе-марте 2021 года выплатило страховое возмещение 8,3 тыс. вкладчиков рухнувших банков на общую сумму 3,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Отметим, что в I квартале страховые случаи наступили в отношении четырех финансово-кредитных организаций, которые являлись участниками системы страхования вкладов (КБ «Альба Альянс», КБ «ССтБ», КБ «Мегаполис» и КБ «ФорБанк»).



«Общий объем страховой ответственности АСВ по указанным страховым случаям составил 6,2 млрд руб., в том числе перед юридическими лицами — 574,3 млн руб.», — говорится в сообщении.