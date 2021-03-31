В свердловском Роспотребнадзоре прогнозируют новый подъем заболеваемости COVID-19 с началом летнего туристического сезона

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Свердловской области прогнозируют новый подъем заболеваемости COVID-19 в связи с началом летнего туристического сезона 2021. Об этом во время брифинга в Екатеринбурге сообщил руководитель регионального Управлении Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
По его словам, так как в мире и в первую очередь в Европе регистрируется рост заболеваемости COVID-19 и в связи с тем, что в летний сезон жители Свердловской области станут чаще посещать зарубежные страны, существует вероятность подъема заболеваемости.
«Но мы ждем, что подъем будет не таким большим, как в прошлом году. И это пессимистичный прогноз. Мы все-таки надеемся, что увеличивающиеся темпы вакцинации позволят нам стабилизировать ситуацию и даже добиться снижения», — сообщил Д. Козловских.
Он также добавил, что в период с 6 по 7 апреля 2021 года в Свердловскую область поступит партия из более 41 тыс. доз вакцины «Спутник V», затем через несколько дней в регион доставят еще более 9 тыс. доз вакцины, в том числе 3 тыс. 200 доз вакцин «ЭпиВакКорона».
Поставки вакцины увеличиваются, и темпы вакцинации на Среднем Урале будут нарастать, уточнил Д. Козловских.
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