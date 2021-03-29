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Сегодня, 17:54

Объем российского рынка финансовых инструментов устойчивого развития в прошлом году составил 126 млрд рублей

Объем российского рынка финансовых инструментов устойчивого развития в 2020 году достиг 126 млрд руб., говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

По итогам 2021 года объем рынка может вырасти до 250 млрд руб. К концу года в России предполагается не менее 10 выпусков зеленых и социальных облигаций.

Напомним, что сектор устойчивого развития на Мосбирже создан для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов.

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