Объем российского рынка финансовых инструментов устойчивого развития в прошлом году составил 126 млрд рублей

Объем российского рынка финансовых инструментов устойчивого развития в 2020 году достиг 126 млрд руб., говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».



По итогам 2021 года объем рынка может вырасти до 250 млрд руб. К концу года в России предполагается не менее 10 выпусков зеленых и социальных облигаций.



Напомним, что сектор устойчивого развития на Мосбирже создан для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов.