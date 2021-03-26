Правительство РФ продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

УрБК, Москва, 30.03.2021. Правительство РФ продлило сроки соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно постановлению, заморозку цен на сахар-песок продлили до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.
В конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на сахар и подсолнечное масло российского производства до конца I квартала 2021 года.
Как сообщал УрБК, проект постановления о продлении заморозки цен готовила Федеральная антимонопольная служба.
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