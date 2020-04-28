Инфляционные ожидания населения РФ в марте ускорились до 10,1%

Инфляционные ожидания населения РФ (прогноз цен на ближайшие 12 месяцев) в марте 2021 года составили 10,1%, говорится в материалах Банка России.



Отметим, что в феврале 2021 года инфляционные ожидания населения составляли 9,9%, в январе 2021 года — 10,5%.



«Также в марте 2021 года выросла наблюдаемая населением инфляция. Ее медианная оценка составила 12,7% (+0,4 п. п. к февралю), что близко к максимальному значению за последние четыре года», — говорится в исследовании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России.