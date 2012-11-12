Бизнес в B2B: 10 шагов чтобы начать работать

Решение начать работу в оптовом сегменте — это первый шаг на пути к стабильному бизнесу. Сколько еще шагов придется сделать компании, открывающей стартап в b2b, как начать продажи и что необходимо учитывать при запуске проекта — читайте по ссылке: https://www.agora.ru/blog/b2b-e-commerce-pochemu-b2b-kompanii-dolzhny-prodavat-onlajn/.







Рынок b2b: как начать работать?



Начало работы включает несколько шагов:



Выберите бизнес-модель и определите способ монетизации проекта. Это может быть:



— b2b-портал;

— оптовый маркетплейс;

— площадка для малоценных закупок;

— электронная торговая площадка в рамках ФЗ 223 и 44-ФЗ;

— классификатор или SRM-модуль.



Изучите эти форматы и выберите оптимальный.



Изучите потенциальных клиентов, определите их потребности, сегментируйте целевую аудиторию. Обдумайте, как ваш продукт будет решать их проблемы, какие боли облегчит и устранит.



Понаблюдайте за конкурентами: что и как они предлагают, где возникают проблемы поставщиков и заказчиков, которые может решить ваш продукт или условия сотрудничества.



Продумайте ключевые особенности проекта, которые будут главным конкурентным преимуществом на рынке. Это может быть способ презентации продукта в каталоге, взаимодействие с заказчиками, быстрый и удобный личный кабинет пользователя.



Обдумайте, какие бизнес-процессы стоит перенести в онлайн и как лучше их реализовать. Обсудите с командой потенциал развития проекта.



Подготовьте список основных функций площадки, продумайте роли поведения и уровни доступа пользователей как на стороне вашей компании, так и на стороне заказчика.



Сделайте список и описание основных страниц, продумайте переходы между ними. Подготовьте техзадание, обсудите его с командой разработчиков, учтите их рекомендации.



Обсудите с разработчиками предполагаемую нагрузку сайта: какой контент и в каком объеме будет представлен, сколько пользователей будут работать на площадке одновременно, есть ли у вас требования к надежности и безопасности. Уточните также, с какими внешними платформами или системами учета необходимо интегрировать проект.



Выберите CMS или b2b-платформу, на основе которой запустите собственный сайт.



Приступайте к разработке, запуску и внедрению вашего проекта!



Больше о том, на чем стоит сосредоточиться при запуске b2b-решения, как найти команду опытных программистов и приступить к разработке, а также сколько будет стоить такой проект, можно узнать в статье.