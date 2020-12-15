Число самозанятых в России достигло 2 млн и продолжает увеличиваться

УрБК, Москва, 23.03.2021. Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 млн человек. Ежедневно к проекту присоединяются более 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.



По информации ведомства, с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 327 млрд руб. и уплатили налоги на 8 млрд руб.



Основные виды деятельности, в которых трудятся самозанятые: такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир.



«При этом у 85% зарегистрированных ранее не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 40% вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет», — сообщает пресс-служба ведомства.



За 2020 год услугами самозанятых воспользовалось более 258 тыс. организаций. В группу риска попали 1 тыс. 313 организаций. После запроса пояснений от налоговых органов в этой группе осталось 423 организации. В 73 из них есть признаки перевода сотрудников в самозанятые через аффилированные компании.



Таким образом, случаи перевода действующих или бывших работников в самозанятые единичны. Основная часть нарушений связана с попыткой легализации «конвертной» схемы оплаты труда, уточняет пресс-служба ФНС.