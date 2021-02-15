Малозаметный Урал

Свердловская область по итогам 2020 года вошла в число малозаметных для туристов регионов. К такому выводу пришли эксперты КБ «Стрелка» по итогам исследования запросов путешественников. С одной стороны, ничего удивительного в этом нет с учетом уровня продвижения Среднего Урала. Да и сам регион как был, так и остается ориентированным на деловой туризм. С другой стороны, участники туротрасли неоднократно указывали на высокий потенциал области для обычных путешественников. Но представители профессионального сообщества остались не услышанными со стороны власти.



В целом само исследование эксперты КБ «Стрелка» проводили на основании отзывов российских путешественников.



«Индекс туристической привлекательности основан на впечатлениях россиян. С помощью искусственного интеллекта мы проанализировали более 6 млн текстов о посещении 82 регионов страны и проследили взаимосвязь между содержанием публикаций, объемом турпотока и качеством туристической инфраструктуры», — сообщают авторы исследования.



Для расчета Индекса исследователи КБ «Стрелка» проанализировали социальные сети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов, после чего подсчитали количество пользовательских текстов, посвященных каждому из регионов России и связанных с туризмом. Среди них выявили позитивные и негативные комментарии. Для каждого региона был составлен индивидуальный портрет — в нем отражены сильные и слабые стороны регионального туристического продукта по мнению туристов.



Согласно исследованию КБ «Стрелка», всего к группе «малозаметных» регионов было отнесено 56 из 82 регионов (в том числе в этот список вошла и Свердловская область).



Это означает, что число текстов о Среднем Урале оказалось ниже среднего, и среди них преобладают отрицательные. Авторам исследования удалось обнаружить около 20 тыс. текстов о туризме в Свердловской области. 30% из них были негативными и только 18% — позитивными.



Согласно «паспорту региона», составленному для Свердловской области по результатам исследования, на Среднем Урале наблюдается значительный перекос в сторону группы «Технологии и производств», практически все позитивные отзывы относятся к этой категории. Негативные отзывы туристов связаны с группами «Природа» и «Инфраструктура», которые вызывают максимум нареканий.



Среди объектов, которые являются «лицом» региона, авторы индекса выделили Свердловскую филармонию, Областной краеведческий музей, Нижнетагильский музей изобразительного искусства. Также у туристов, посетивших регион, остались воспоминания о пещерах Урала. Другие туристические достопримечательности, такие как музей военной техники УГМК или горнолыжные центры региона, своего отражения в массовых отзывах не нашли.





Схема: КБ «Стрелка»



Примечательно, что среди аутсайдеров списка исследователи выделили регионы, которые, несмотря на низкую популярность в социальных медиа, привлекают большое количество туристов. К таковым были отнесены Владимирская, Иркутская, Калининградская, Нижегородская области. Свердловская область в общем описании исследования не была удостоена какого-либо упоминания.



Вместе с тем если посмотреть на тематические рейтинги регионов, то в целом у Среднего Урала не все так плохо. Так, по привлекательности материального наследия регион занимает 60-е место среди всех субъектов, по привлекательности нематериального наследия — 36-е место, по привлекательности природных достопримечательностей — 40-е место, по привлекательности событийных программ — 33-е место, по привлекательности технологий и производства — 30-е место.



По публикациям в сети о качестве туристической инфраструктуры эксперты поместили Средний Урал на 38-е место в рейтинге из 82 позиций. Доля нейтральных текстов составила 76%, негативных — 24%. В этой сфере Свердловская область, судя по отзывам, уступила соседней Челябинской, которая заняла 36-е место. Среди всех регионов Уральского федерального округа (в рейтинге нет только ХМАО) Средний Урал занял третье место, опередив Тюменскую и Курганскую области.



Таким образом, как следует из тематических рейтингов, потенциал для развития сразу нескольких видов туризма у Свердловской области есть. На это ранее неоднократно обращали внимание эксперты. В 2020 году эти возможности могли бы быть использованы в условиях ограниченных маршрутов для вылета на отдых за границу вследствие пандемии коронавирусной инфекции.



Однако, как ранее писал УрБК, прошлый год для внутреннего туризма Среднего Урала оказался провальным даже после запуска программы туристического кешбэка.



«Очень хорошо, что Свердловская область в свое время включилась в эту программу. Но интерес к нам оказался невелик. Результаты для нашей области этого важного федерального проекта оказались катастрофическими», — подвел итоги прошлого года директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.



По мнению участников отрасли, причины провала оказались больше техническими. Во-первых, полностью отсутствовала взаимосвязь между региональным «Центром развития туризма» и местными туроператорами. Во-вторых, на протяжении последних нескольких лет эксперты наблюдали низкий уровень продвижения Свердловской области для привлечения туристов. Регион толком не воспользовался даже Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Эту работу, к слову, также курировал свердловский «Центр развития туризма».



«Самое печальное, что и нашими жителями регион не воспринимается таковым. Причины этого — отсутствие должных загородных средств размещения, брендовых, узнаваемых маршрутов, туристических программ», — отмечал М. Мальцев.



Уже бывший руководитель «Центра развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова в ответ предлагала не торопиться с выводами о провале программы на Среднем Урале. Однако уже в начале февраля 2021 года Э. Туканова перешла на аналогичную работу в Башкирию, возглавив Госкомитет по туризму. После ее отставки участники туротрасли выразили надежду на перемену государственной политики по продвижению Свердловской области. Однако вряд ли у Среднего Урала в ближайшее время появится еще один шанс для привлечения российских путешественников, которые были вынуждены обратиться к внутреннему туризму из-за закрытых границ.