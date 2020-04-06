Челябинское УФАС признало распространение недобросовестной рекламы банком «Русский Стандарт»

УрБК, Челябинск, 19.03.2021. Южноуральское УФАС России признало противоречащим требованиям законодательства рекламное предложение продуктов банка «Русский Стандарт», направляемое абонентам при помощи телефонных звонков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации южноуральского УФАС, рекламное предложение банковских продуктов направлялось абонентам по номеру телефона без их предварительного согласия.
В частности, звонки содержали информацию: «Мы обновили предложения, увеличили сумму и снизили процентную ставку. Только у нас все условия доступны без визита в офис», «Мы обновили предложения, увеличили сумму и снизили процентную ставку. Только у нас все условия доступны без…» и другие.
«В ответ на запрос антимонопольного органа банк сообщил, что работники банка в рамках информационной кампании распространяли данную информацию среди клиентов, ранее выразивших соответствующее согласие. Однако при телефонном звонке одному из клиентов банка была допущена ошибка в цифре номера телефона», — говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Челябинское УФАС России вынесло решение о признании нарушения рекламного законодательства.
АО «Банк Русский Стандарт» выдано предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В отношении банка будет возбуждено дело об административном правонарушении, уточняют в Челябинском УФАС.
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