Причиной закрытия офиса банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге стала высокая арендная плата и переход клиентов в онлайн

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. В банке «НЕЙВА» прокомментировали информацию о закрытии кредитно-кассового офиса «Ленина-Пушкина» в центре Екатеринбурга.



«В здании на Ленина — Пушкина достаточно высокая стоимость аренды, при этом относительно близко находится наш центральный офис на Чапаева, 3А. За прошедший 2020 год мы заметили, что большинство наших клиентов стало обслуживаться в формате онлайн — потребность в офисах объективно снижается», — отметил председатель правления банка «Нейва» Константин Левушкин.



«На сегодняшний день наша сеть офисов оптимальна. Но мы внимательно мониторим показатели работы офисов, а также онлайн- и офлайн-активность клиентов и готовы оперативно реагировать и принимать решения. И оперативное реагирование здесь заключается не столько в прекращении работы, сколько в оценке показателей того или иного офиса — может быть, надо офис перенести в другую точку, как например, недавно мы сделали в Перми, объективно улучшив и клиентский сервис, и бизнес-показатели. Все зависит от необходимости», — заявил А. Левушкин.



Константин Левушкин отметил, что решение о закрытии офиса не связано с пандемией COVID-19.



«Это в целом закономерное решение, к которому мы пришли бы даже вне зависимости от пандемии. Пандемия его лишь немного ускорила», — сообщил он.