В Екатеринбурге выбирают дизайн-проект Преображенского парка

АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») объявило конкурс на разработку дизайн-проекта благоустройства Преображенского парка, являющегося центральной рекреационной зоной Академического района Екатеринбурга.



Как сообщает пресс-служба девелопера, прием заявок от компаний, специализирующихся на ландшафтном проектировании и дизайне, будет проходить до 19 марта 2021 года.



Претенденту, победившему в конкурсном отборе, будет необходимо в период с 1 апреля до 30 июня 2021 года разработать дизайн-проект парка, согласовать его с заказчиком, профильными департаментами и комитетами администрации Екатеринбурга, а затем представить на рассмотрение городского совета по развитию рекреационных и общественных пространств для дальнейшего благоустройства в 2022 году.



«Преображенский парк стал победителем народного голосования, жители Академического, Ленинского района, неравнодушные горожане выбрали его для первоочередного благоустройства в 2022 году. И это означает, что на смену той концепции парка, которую застройщик и архитекторы представляли на суд горожан, должен прийти детально проработанный проект — качественный и современный, отвечающий лучшим стандартам мирового паркового проектирования», — заявил член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», депутат Заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков.



Парк Преображенский в Академическом районе — один из крупнейших городских парков в России. Компания «РСГ-Академическое» с нуля создала абсолютно новое общественное пространство на территории 49,5 га. Сейчас здесь постепенно формируется вело-пешеходный маршрут для прогулок, благоустроенная набережная реки Патрушихи, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки, workout-зона и многое другое.



Парк уже стал любимым местом для прогулок, отдыха и фотосессий для многих горожан, причем во все времена года. Летом здесь проходят семейные мероприятия, зимой открывается ледовый городок и большой каток. На территории Преображенского парка располагается храм Святых Божиих Строителей, есть популярные среди жителей и туристов арт-объекты, среди которых скульптуры северного оленя и Птицы Счастья, инкрустированной уральскими самоцветами.



Перспективы дальнейшего развития парка Преображенский также выглядят впечатляюще. В декабре 2020 года концепцию этой общественной территории в ходе заседания совета по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга презентовал главный архитектор бюро ARCHINFORM Тимур Абдуллаев. Архитекторы предложили реализовать проект в стиле Нью-Йоркского центрального парка. Здесь может появиться набережная, общественный центр, а также места для активного отдыха.



«В планах — благоустройство береговой зоны реки Патрушихи, которая является экологическим центром района. Сейчас построена одна плотина, планируется строительство еще двух. Также планируется дальнейшее развитие парковой зоны. Мы собираемся продолжать работы по озеленению этой территории. Впрочем, главный акцент будет сделан на развитии прогулочной зоны», — рассказывал в конце прошлого года президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.



Напомним, что АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» реализует проект комплексной застройки Академического района Екатеринбурга. Сегодня в Академическом проживают около 70 тыс. человек. Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, парки и зоны отдыха.



Изображение предоставлено архитектурным бюро ARCHINFORM