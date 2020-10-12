Бренд Дольче Габбана: выяснили условия безопасной покупки сумочки

Недавно итальянскому дому моды Dolce & Gabbana исполнилось 35 лет. Под брендом, созданным талантливыми модельерами, выпускается полный ассортимент, способный порадовать и украсить любую женщину: одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, косметика и т. д. Итальянский бренд ответственно относится к созданию собственных оригинальных марок и гарантирует их высокое качество.



Мировая популярность привела к тому, что подделки люксовых товаров встречаются в продаже гораздо чаще оригинальной продукции. Некачественные китайские аксессуары, например, женские сумочки, имитирующие оригинал, вряд ли порадуют взыскательный вкус модницы, так как в скором времени потеряют свой лоск и форму.







Вам нужна оригинальная сумка Дольче Габбана? Посмотрим, на что стоит обратить внимание перед покупкой.



1. Все детали брендовой сумочки выглядят безукоризненно, в основном они сделаны и собраны вручную. Обратите внимание на качество кожи: она мягкая и приятная на ощупь, без вмятин и заломов, без следов клея. Оригинальная сумка равномерно и надежно прокрашена и не оставит следов на ваших руках и одежде. Также посмотрите, как прострочено изделие: швы должны быть идеально ровными, а кончики ниток — надежно спрятаны.



2. Уникальные сумки имеют логотипы, расположенные сбоку или на ручках. На фурнитуру сумки — металлические кольца, молнии, — также нанесена эмблема производителя. Названия бренда (D&G, Dolce & Gabbana) не должны содержать ошибок.



3. Люксовый бренд не мог не позаботиться об эстетичной упаковке своего товара. Сумочка от итальянских дизайнеров укладывается в фирменную коробку, после чего помещается в темный мешочек с логотипом компании.



4. Сумки Дольче Габбана имеют сопутствующие документы, находящиеся у продавца: сертификат качества, паспорт товара, гарантийный талон и накладные. Эти бумаги предоставляются покупателю по требованию. Примеры документов выложены на официальном сайте компании.



5. Дизайнерская вещь ручной работы не может быть дешевой. Стоимость сумок Дольче Габбана не опускается ниже 500 €, даже в период распродаж. Безусловно, такая сумка оправдает самые высокие ожидания взыскательной модницы, останется в тренде на долгие годы и таким образом окупит свою стоимость.



Безопасно купить оригинальные сумочки можно в интернет-бутиках премиальных товаров, сверившись предварительно с документацией на конкретную вещь. Если вы следите за модными тенденциями и хотите сделать свой образ уникальным, то помогут вам в этом оригинальные аксессуары узнаваемых топовых брендов, таких как Dolce Gabbana.