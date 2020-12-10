В Екатеринбурге более трех месяцев будет ограничено движение по улице Окружной

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021 В Екатеринбурге с 15 марта по 25 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по улице Окружной, от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской, и проезду от улицы Окружной до дома № 53/1 на улице 2-й Новосибирской.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, ограничение движения необходимо для проведения работ по капитальному ремонту улицы 2-й Новосибирской.
Строители, выполняющие ремонт, просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. В Екатеринбурге закрыли движение транспортных средств по проезду от улицы Чемпионов до ...02.11.2020 В конце ноября в Екатеринбурге ограничат движение по улице Чемпионов
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Движение автотранспорта по улице Чемпионов будет ограничено от дома № 11 по улице ...28.10.2020 В Екатеринбурге до 2 ноября ограничат движение транспорта по улице Чкалова
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2020. В Екатеринбурге продлевают ограничение движения автотранспорта от улицы Фурманова до ...08.09.2020 В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Советских Женщин
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. В Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по улице Советских Женщин в связи со ...15.04.2009 В Екатеринбурге 22 апреля планируется перекрыть движение всех видов транспорта по улице Новосибирской от улицы Военной до улицы Окружной с 9:00 до 14:00
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2009. В Екатеринбурге 22 апреля планируется перекрыть движение всех видов транспорта по улице ...