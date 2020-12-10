УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:56

В Екатеринбурге более трех месяцев будет ограничено движение по улице Окружной

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021 В Екатеринбурге с 15 марта по 25 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по улице Окружной, от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской, и проезду от улицы Окружной до дома № 53/1 на улице 2-й Новосибирской.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, ограничение движения необходимо для проведения работ по капитальному ремонту улицы 2-й Новосибирской.

Строители, выполняющие ремонт, просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.12.2020 В Екатеринбурге на два года закрыли движение транспорта по проезду от улицы Чемпионов до Счастливой

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. В Екатеринбурге закрыли движение транспортных средств по проезду от улицы Чемпионов до ...

02.11.2020 В конце ноября в Екатеринбурге ограничат движение по улице Чемпионов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Движение автотранспорта по улице Чемпионов будет ограничено от дома № 11 по улице ...

28.10.2020 В Екатеринбурге до 2 ноября ограничат движение транспорта по улице Чкалова

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2020. В Екатеринбурге продлевают ограничение движения автотранспорта от улицы Фурманова до ...

08.09.2020 В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Советских Женщин

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. В Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по улице Советских Женщин в связи со ...

15.04.2009 В Екатеринбурге 22 апреля планируется перекрыть движение всех видов транспорта по улице Новосибирской от улицы Военной до улицы Окружной с 9:00 до 14:00

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2009. В Екатеринбурге 22 апреля планируется перекрыть движение всех видов транспорта по улице ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности26.01.2021В пробках навсегда26.01.2021Безработных с высшим образованием стало меньше
Архив новостей
Февраль 2021 (601)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18