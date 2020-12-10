В Екатеринбурге более трех месяцев будет ограничено движение по улице Окружной

В Екатеринбурге на два года закрыли движение транспорта по проезду от улицы Чемпионов до Счастливой

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. В Екатеринбурге закрыли движение транспортных средств по проезду от улицы Чемпионов до ...