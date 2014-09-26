«Пирамида» эпохи высоких технологий

Развитие цифровых сервисов, финтеха и блокчейна приводит к эволюции не только банковских и финансовых институтов. Вслед за ними в область высоких технологий двигаются и «финансовые пирамиды». Компании, созданные с целью отъема средств у доверчивых граждан, со временем обрастают сложными техническими инструментами, чтобы соответствовать тенденциям рынка и маскироваться под его легальных участников.
Примером движений подобного рода стала финансовая структура Finico, которая, по собственным данным, объединяет уже более полумиллиона российских и зарубежных инвесторов. Эксперты, следящие за ее деятельностью извне, говорят о как минимум 70 тыс. граждан, вложивших в нее средства.
Организатор Finico — предприниматель из Казани Кирилл Доронин — выступает с лекциями и семинарами в крупнейших городах России, рассказывая о том, как с помощью механизмов инвестирования создает общество финансово независимых граждан. Сам он называет компанию инструментом автоматической генерации прибыли. По словам предпринимателя, в Finico работают талантливые трейдеры, которые умеют торговать на финансовых рынках с доходностью не менее 2% в день. И компания готова поделиться этими доходами со всеми желающими, которые доверят ей свои средства.
Онлайн-структура имеет мощную поддержку в сети. Finico не просто имеет сеть постоянно меняющихся сайтов, но и ведет ряд каналов на YouTube и в Telegram.
Вхождение в структуру Finico организовано с использованием разного рода современных «высокотехнологичных» решений. Инвестор не просто приносит деньги в кассу или переводит на вклад «бригадира», а приобретает цифровую криптовалюту Finico — цифрон. Формально один цифрон равен одному долл. США. Но интересно отметить, что эмитентом цифрона и единственной площадкой, на которой можно производить их обмен на другие валюты, является сама Finico. Она же устанавливает и курс обмена.
Далее приобретенные цифроны инвестор может направить на инвестиции внутри компании: приобрести «индекс CTI» — тот самый инструмент, который должен вырасти в цене в два раза за 120 дней, — или воспользоваться другими: закрытием долга, приобретением квартиры или машины. Согласно информации на сайте компании, инвестору достаточно внести 35% от необходимой суммы в цифронах, и через некоторое время (120 дней в случае автомобиля или 10 месяцев в случае кредита) компания сама выплачивает за инвестора всю сумму его контрагенту. Правда, в документах не уточняется, в чьей собственности в таком случае оказывается машина или квартира — самого инвестора или Finico.
Чтобы вернуть свои средства после получения прибыли, инвестору необходимо перевести цифроны в одну из торгуемых на рынке криптовалют, например, биткоины. За это компания берет дополнительную комиссию. Как клиент будет переводить биткоины в рубли или доллары — уже не проблема Finico.
Компания активно присутствует в информационном пространстве уже около года. В Сети есть немало отзывов инвесторов «первой волны», рассказывающих о том, как они получили гигантские прибыли, купили машины и квартиры, выплатили долги с помощью «автоматической генерации прибыли». В то же время эксперты отмечают, что у Finico имеются все признаки классической «финансовой пирамиды».
«Первый самый главный признак — это отсутствие лицензии. Деятельность по управлению активами лицензируема в России и во всех странах мира. Без лицензии эта деятельность незаконна и подлежит преследованию в установленном законом порядке. Необходимо понимать: как только вы начинаете какое-то общение с компанией, не имеющей лицензии, вы вступаете на минное поле. Это примерно так же, как пойти покупать сложные лекарства не в аптеку, а в шиномонтажку, там вам тоже, наверное, что-то продадут, но будет ли это лекарством, какое у него будет действие — непонятно», — отмечает финансовый аналитик Константин Селянин.
Во-вторых, это стремление избежать любой юридической ответственности за полученные от граждан средства. На сайте компании указано, что она зарегистрирована в Сент-Люсии, сами договора с клиентами оформляются как «игровые программы, которые имитируют ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашением долговых обязательств и инвестированием». В пользовательском соглашении Finico прямо указано, что компания не несет ответственности за любые убытки клиента, не гарантирует безопасность услуги, а также не предоставляет услуги инвестирования. Если вдруг в один прекрасный день руководство компании решит просто прекратить работу и изъять все полученные от вкладчиков деньги, взыскать их по суду будет просто невозможно.
«Самым главным признаком является обещание выплаты необоснованно высоких процентов. В частности, кооператив «ИД-Финанс», офисы которого были открыты в и Екатеринбурге, предлагал вкладчикам от 24% до 177% годовых, «Поволжский региональный потребительский кооператив» обещал до 50% годовых. В этих и множестве других случаев это были мошенники, чья вина была установлена судом», — отмечает партнер юридического бюро Veritas Роман Лукичев.
Организаторы Finico обещают инвесторам удвоить вложенную ими сумму за 4 месяца, что означает доходность 300% годовых. Показать такую доходность при работе на финансовых рынках, которые в последнее время показывают высокую волатильность, как минимум очень сложно, а гарантировать — практически невозможно.
Нет у Finico и ответа на главный вопрос, традиционно задаваемый всем «пирамидам»: зачем привлекать средства частных инвесторов под 300% годовых, создавая при этом сложную и дорогостоящую в обслуживании сеть, если те же средства можно получить под куда более низкие проценты у традиционных финансовых институтов?
Все эти признаки, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о том, что Finico — классическая «финансовая пирамида», а значит, срок ее работы ограничен считанными месяцами. Как показывает практика, жизненный цикл подобных организаций редко превышает полтора-два года.
«У наших граждан до сих пор недостает как финансовой грамотности, так и критического мышления в финансовой сфере. В сочетании с массовой бедностью россиян обещание быстро и ничего не делая получить большие деньги, к сожалению, находит свой отклик. Хотя, казалось бы, советский фильм «Приключения Буратино» с его «полем чудес» все смотрели. Также необходимо учитывать, что ключевой признак «финансовой пирамиды» — выплата денежных средств предыдущим «вкладчикам» за счет привлечения средств последующих — неочевиден, его невозможно увидеть без анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, но фактически это делают только правоохранительные органы в рамках последующего расследования уголовного дела», — отмечает старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин.
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