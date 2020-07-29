УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 12:33

Медицина провалила цифровизацию

Медицина провалила цифровизациюСвердловская область по итогам 2020 года вошла в первую десятку отстающих регионов по уровню цифровизации системы здравоохранения. К такому выводу пришли в правительстве РФ по итогам исследования показателей проекта, запущенного в 2019 году. Примечательно, что среди всех субъектов Уральского федерального округа Свердловская область оказалась единственным регионом-аутсайдером. При этом для Среднего Урала предусмотрены самые крупные суммы в УрФО для реализации проекта цифровизации здравоохранения.

Соединить больницы через сеть

Суть самого проекта, согласно плановой документации Минздрава РФ, сводилась к тому, чтобы до 2024 года объединить данные всех государственных и муниципальных медицинских учреждений страны в единую государственную информационную систему. В первую очередь предполагалось, что в этой базе будут электронные данные о пациентах, чтобы ускорить медицинское обслуживание граждан в учреждениях. На выполнение всей программы было отведено пять лет: все запланированные задачи предполагалось выполнить в период с 2019 по 2024 год. Для каждого из регионов на этот период в документе были расписаны свои задачи.

Согласно документу, в Свердловской области число граждан, воспользовавшихся услугами (в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Госуслугах), должно было в 2019 году составить 128,42 тыс. человек, в 2020 году — 256,88 тыс. человек, в 2021 году — 409,44 тыс. человек, а в 2024 году превысить 1 млн человек.

С 2019 по 2022 год все государственные и муниципальные клиники в Свердловской области должны использовать медицинские информационные системы, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Также с 2019 по 2020 год доля медорганизаций, обеспечивших доступ граждан к электронным медицинским документам, должна была вырасти до 11%, к 2024 году — до 100%.

На реализацию проекта с 2019 по 2024 год для Свердловской области из всех уровней бюджета было предусмотрено 2 млрд 677,13 млн руб. Из этой суммы 2 млрд 489,73 млн руб. предоставляются из федеральной казны. В сравнении с другими регионами УрФО Средний Урал получает самую крупную дотацию на цифровизацию системы здравоохранения.

Для сравнения: за тот же период на совершенствование информационных систем Челябинской области заложено 2 млрд 339,26 млн руб., для Тюменской области предусмотрено 1 млрд 198,4 тыс. руб., для Курганской области — 484,59 млрд руб. При том что Свердловская область, судя по отчету, должна была получить большую часть суммы в 2020 году — 1 млрд 136,75 млн руб.

Промежуточные итоги реализации проекта планировалось оценивать по следующим критериям: оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, бесперебойное взаимодействие медучреждений через ЕГИСЗ, а также качество предоставления услуг через портал Госуслуг.

Цифровизованный провал

Несмотря на крупные финансовые вливания, в правительстве РФ отнесли Свердловскую область к «отстающим» регионам при исполнении федерального проекта. Об этом на днях заявил зампредседателя кабмина Дмитрий Чернышенко. Кроме Среднего Урала в антирейтинг вошли Ивановская, Вологодская, Омская, Ростовская, Еврейская автономная области, а также Приморский, Камчатский, Ставропольский края и Республика Крым.

«Я попросил коллег, которые имеют низкий результат, оперативно подтянуться. Нужно понимать, что это одна из самых важных и чувствительных сфер из всех социально значимых отраслей», — приводит слова Дмитрия Чернышенко ТАСС.

По каким именно показателям наблюдалось отставание, зампредседателя правительства РФ не уточнил. В свою очередь, замглавы Минздрава отметил, что самой распространенной проблемой при внедрении проекта стала доступность свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов.

Однако, как показала пандемия коронавирусной инфекции, проблем с цифровизацией в системе здравоохранения Свердловской области намного больше, чем описали в Минздраве. В частности, ситуацию по взаимодействию медучреждений региона красочно проиллюстрировала путаница с регистрацией зараженных COVID-19, возникшая в июне 2020 года.

В начале июля было обнародовано письмо за подписью главы регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловского, из которого следовало, что число новых случаев заболевания в несколько раз выше данных оперштаба. Впоследствии замгубернатора Павел Креков пояснил, что сбой возник в работе единой информационной системы, созданной по поручению оперштаба.

«Вопросы есть к статистике как лечебных учреждений, так и санитарных служб, как я уже сказал, регистрация одного человека могла проводиться по 3-4 раза. Поэтому сейчас все списки каждое утро просматриваются специалистами Роспотребнадзора, а потом минздрава и только после этого идут в статистику», — объяснял Павел Креков на брифинге 3 июля 2020 года.

Однако сбои в единой информационной системе области множились по мере роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особо ощутимо это было в октябре-ноябре 2020 года — в период пиковой нагрузки на систему здравоохранения. В частности, в это время нередкими были жалобы от пациентов на утерю анализов, без которых они не могли выйти с больничного. Информационные бюллетени терялись в цепочке между лабораториями и медицинскими учреждениями.

Когда же в Свердловской области была запущена горячая линия по записи на вакцинацию от COVID-19, жители региона снова столкнулись с проблемами. Желающие получить препарат оставляли по номеру 122 заявки для дальнейшей их передачи в поликлиники, но часть граждан так и не дождалась обратной связи от медучреждений.

Своего апофеоза несогласованность властей в вопросе работы информационных систем достигла 22 января 2021 года, когда губернатор Евгений Куйвашев через свой Instagram-профиль объявил о начале записи на вакцинацию через портал Госуслуг. В тот же день главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что сервис еще не готов к работе.

Впрочем, после официального запуска онлайн-записи на вакцинацию жители региона так и не почувствовали эффекта начавшейся цифровизации системы здравоохранения. В медучреждениях гражданам приходилось вручную заполнять необходимые документы, вводя те же данные, что и в личном кабинете на портале Госуслуг. Медики, в свою очередь, от руки переписывали информацию о пациентах, хотя в теории им достаточно было бы воспользоваться электронной базой. По таким моментам достаточно сложно говорить о том, что Свердловская область за два года достигла хоть какого-то процента от запланированного в проекте.

Ошибки управления

С одной стороны, с момента запуска проекта цифровизации системы здравоохранения прошло всего два года, меньше от всего срока исполнения запланированных показателей. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что у свердловских властей совершенно нет опыта работы с информационными системами. На протяжении последних нескольких лет к ЕГАИС подключен учет алкогольной продукции, древесины, мясной и молочной продукции. В сентябре прошлого года губернатор Свердловской области создал оперативный штаб по контролю маркировки товаров через ЕГАИС.

Однако у экспертов, опрошенных УрБК, сложилось впечатление, что причиной отставания Свердловской области в цифровизации медицины стало все-таки качество управления.

«Обычно если какая-то задача не выполнена, хотя этому не мешали обстоятельства непреодолимой силы, то исполнитель либо не умеет делать то, что поручили (нет компетенций), либо у него отсутствует мотивация (возможно, мало платят). Также возможны варианты, что задача поставлена неконкретно либо плохо осуществляется контроль менеджерами», — считает независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.

Независимый аналитик в сфере коммуникационных услуг Михаил Климарев оценил ситуацию более категорично.

«Нужно менять руководство», — сказал М. Климарев корреспонденту УрБК.

В свою очередь, сами медики считают, что причина провала цифровизации здравоохранения кроется в системных проблемах свердловской медицины. Первоочередная из них — это нехватка кадров.

«Этот проект оценивают по такому качеству, как наличие автоматизированного рабочего места для медика. Компьютер поставить не проблема. Где взять для него отдельного и специально обученного человека? Среднего медперсонала даже в крупных городах не хватает. Это не говоря уже о бюрократической загрузке, когда люди с живой очередью не справляются», — рассказала на условиях анонимности представитель одной из медицинских организаций области.

Проблему дефицита медицинских кадров в Свердловской области действительно не могут решить на протяжении многих лет. Восполнить нехватку врачей и среднего персонала пытался и экс-глава минздрава области Аркадий Белявский, и его преемники: Игорь Трофимов и Андрей Цветков. Последний еще в июне 2020 года обещал решить проблему за 3-4 года (уже в июле А. Цветков был уволен с поста министра).

В период же пандемии вопроса об оснащении автоматизированных рабочих мест людьми, по всей видимости, и вовсе не стояло. Свердловские власти не могли даже закрыть потребность во врачах-инфекционистах, для чего в срочном порядке переобучались узкопрофильные специалисты.

Другой вопрос, что все те же проблемы (в том числе дефицит кадров) были и в других регионах. К примеру, в Курганскую область на время привлекали специалистов Минобороны РФ. Однако регион с проектом цифровизации, судя по отзывам из правительства РФ, справился успешнее Свердловской области, несмотря на сравнительно маленькое финансирование.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
Вчера, 12:02 Свердловская область вошла в число отстающих регионов по цифровизации здравоохранения

Свердловская область вошла в число отстающих регионов по цифровизации здравоохранения в 2020 году. Как сообщает ТАСС, ...

Вчера, 10:47 Свердловская область вошла в число отстающих регионов по цифровизации здравоохранения

УрБК, Москва, 19.02.2021. Свердловская область вошла в число отстающих регионов по цифровизации здравоохранения в 2020 ...

29.07.2020 Глава свердловского минздрава официально отправлен в отставку

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально отправил в отставку ...

06.05.2016 Власти Екатеринбурга до 2020 года направят на развитие медицины 2,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2016. Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб утвердил стратегический проект ...

10.01.2014 Средняя заработная плата у работников здравоохранения Свердловской области составляет более 26 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2014. Средняя заработная плата у работников здравоохранения Свердловской области составляет ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021В Екатеринбурге перестали закладывать новые бизнес-центры21.01.2021Свердловчане стали реже занимать в ломбардах
Архив новостей
Февраль 2021 (528)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18