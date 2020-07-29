Медицина провалила цифровизацию

Свердловская область по итогам 2020 года вошла в первую десятку отстающих регионов по уровню цифровизации системы здравоохранения. К такому выводу пришли в правительстве РФ по итогам исследования показателей проекта, запущенного в 2019 году. Примечательно, что среди всех субъектов Уральского федерального округа Свердловская область оказалась единственным регионом-аутсайдером. При этом для Среднего Урала предусмотрены самые крупные суммы в УрФО для реализации проекта цифровизации здравоохранения.



Соединить больницы через сеть



Суть самого проекта, согласно плановой документации Минздрава РФ, сводилась к тому, чтобы до 2024 года объединить данные всех государственных и муниципальных медицинских учреждений страны в единую государственную информационную систему. В первую очередь предполагалось, что в этой базе будут электронные данные о пациентах, чтобы ускорить медицинское обслуживание граждан в учреждениях. На выполнение всей программы было отведено пять лет: все запланированные задачи предполагалось выполнить в период с 2019 по 2024 год. Для каждого из регионов на этот период в документе были расписаны свои задачи.



Согласно документу, в Свердловской области число граждан, воспользовавшихся услугами (в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Госуслугах), должно было в 2019 году составить 128,42 тыс. человек, в 2020 году — 256,88 тыс. человек, в 2021 году — 409,44 тыс. человек, а в 2024 году превысить 1 млн человек.



С 2019 по 2022 год все государственные и муниципальные клиники в Свердловской области должны использовать медицинские информационные системы, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Также с 2019 по 2020 год доля медорганизаций, обеспечивших доступ граждан к электронным медицинским документам, должна была вырасти до 11%, к 2024 году — до 100%.



На реализацию проекта с 2019 по 2024 год для Свердловской области из всех уровней бюджета было предусмотрено 2 млрд 677,13 млн руб. Из этой суммы 2 млрд 489,73 млн руб. предоставляются из федеральной казны. В сравнении с другими регионами УрФО Средний Урал получает самую крупную дотацию на цифровизацию системы здравоохранения.



Для сравнения: за тот же период на совершенствование информационных систем Челябинской области заложено 2 млрд 339,26 млн руб., для Тюменской области предусмотрено 1 млрд 198,4 тыс. руб., для Курганской области — 484,59 млрд руб. При том что Свердловская область, судя по отчету, должна была получить большую часть суммы в 2020 году — 1 млрд 136,75 млн руб.



Промежуточные итоги реализации проекта планировалось оценивать по следующим критериям: оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, бесперебойное взаимодействие медучреждений через ЕГИСЗ, а также качество предоставления услуг через портал Госуслуг.



Цифровизованный провал



Несмотря на крупные финансовые вливания, в правительстве РФ отнесли Свердловскую область к «отстающим» регионам при исполнении федерального проекта. Об этом на днях заявил зампредседателя кабмина Дмитрий Чернышенко. Кроме Среднего Урала в антирейтинг вошли Ивановская, Вологодская, Омская, Ростовская, Еврейская автономная области, а также Приморский, Камчатский, Ставропольский края и Республика Крым.



«Я попросил коллег, которые имеют низкий результат, оперативно подтянуться. Нужно понимать, что это одна из самых важных и чувствительных сфер из всех социально значимых отраслей», — приводит слова Дмитрия Чернышенко ТАСС.



По каким именно показателям наблюдалось отставание, зампредседателя правительства РФ не уточнил. В свою очередь, замглавы Минздрава отметил, что самой распространенной проблемой при внедрении проекта стала доступность свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовка электронных медицинских документов.



Однако, как показала пандемия коронавирусной инфекции, проблем с цифровизацией в системе здравоохранения Свердловской области намного больше, чем описали в Минздраве. В частности, ситуацию по взаимодействию медучреждений региона красочно проиллюстрировала путаница с регистрацией зараженных COVID-19, возникшая в июне 2020 года.



В начале июля было обнародовано письмо за подписью главы регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловского, из которого следовало, что число новых случаев заболевания в несколько раз выше данных оперштаба. Впоследствии замгубернатора Павел Креков пояснил, что сбой возник в работе единой информационной системы, созданной по поручению оперштаба.



«Вопросы есть к статистике как лечебных учреждений, так и санитарных служб, как я уже сказал, регистрация одного человека могла проводиться по 3-4 раза. Поэтому сейчас все списки каждое утро просматриваются специалистами Роспотребнадзора, а потом минздрава и только после этого идут в статистику», — объяснял Павел Креков на брифинге 3 июля 2020 года.



Однако сбои в единой информационной системе области множились по мере роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особо ощутимо это было в октябре-ноябре 2020 года — в период пиковой нагрузки на систему здравоохранения. В частности, в это время нередкими были жалобы от пациентов на утерю анализов, без которых они не могли выйти с больничного. Информационные бюллетени терялись в цепочке между лабораториями и медицинскими учреждениями.



Когда же в Свердловской области была запущена горячая линия по записи на вакцинацию от COVID-19, жители региона снова столкнулись с проблемами. Желающие получить препарат оставляли по номеру 122 заявки для дальнейшей их передачи в поликлиники, но часть граждан так и не дождалась обратной связи от медучреждений.



Своего апофеоза несогласованность властей в вопросе работы информационных систем достигла 22 января 2021 года, когда губернатор Евгений Куйвашев через свой Instagram-профиль объявил о начале записи на вакцинацию через портал Госуслуг. В тот же день главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что сервис еще не готов к работе.



Впрочем, после официального запуска онлайн-записи на вакцинацию жители региона так и не почувствовали эффекта начавшейся цифровизации системы здравоохранения. В медучреждениях гражданам приходилось вручную заполнять необходимые документы, вводя те же данные, что и в личном кабинете на портале Госуслуг. Медики, в свою очередь, от руки переписывали информацию о пациентах, хотя в теории им достаточно было бы воспользоваться электронной базой. По таким моментам достаточно сложно говорить о том, что Свердловская область за два года достигла хоть какого-то процента от запланированного в проекте.



Ошибки управления



С одной стороны, с момента запуска проекта цифровизации системы здравоохранения прошло всего два года, меньше от всего срока исполнения запланированных показателей. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что у свердловских властей совершенно нет опыта работы с информационными системами. На протяжении последних нескольких лет к ЕГАИС подключен учет алкогольной продукции, древесины, мясной и молочной продукции. В сентябре прошлого года губернатор Свердловской области создал оперативный штаб по контролю маркировки товаров через ЕГАИС.



Однако у экспертов, опрошенных УрБК, сложилось впечатление, что причиной отставания Свердловской области в цифровизации медицины стало все-таки качество управления.



«Обычно если какая-то задача не выполнена, хотя этому не мешали обстоятельства непреодолимой силы, то исполнитель либо не умеет делать то, что поручили (нет компетенций), либо у него отсутствует мотивация (возможно, мало платят). Также возможны варианты, что задача поставлена неконкретно либо плохо осуществляется контроль менеджерами», — считает независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.



Независимый аналитик в сфере коммуникационных услуг Михаил Климарев оценил ситуацию более категорично.



«Нужно менять руководство», — сказал М. Климарев корреспонденту УрБК.



В свою очередь, сами медики считают, что причина провала цифровизации здравоохранения кроется в системных проблемах свердловской медицины. Первоочередная из них — это нехватка кадров.



«Этот проект оценивают по такому качеству, как наличие автоматизированного рабочего места для медика. Компьютер поставить не проблема. Где взять для него отдельного и специально обученного человека? Среднего медперсонала даже в крупных городах не хватает. Это не говоря уже о бюрократической загрузке, когда люди с живой очередью не справляются», — рассказала на условиях анонимности представитель одной из медицинских организаций области.



Проблему дефицита медицинских кадров в Свердловской области действительно не могут решить на протяжении многих лет. Восполнить нехватку врачей и среднего персонала пытался и экс-глава минздрава области Аркадий Белявский, и его преемники: Игорь Трофимов и Андрей Цветков. Последний еще в июне 2020 года обещал решить проблему за 3-4 года (уже в июле А. Цветков был уволен с поста министра).



В период же пандемии вопроса об оснащении автоматизированных рабочих мест людьми, по всей видимости, и вовсе не стояло. Свердловские власти не могли даже закрыть потребность во врачах-инфекционистах, для чего в срочном порядке переобучались узкопрофильные специалисты.



Другой вопрос, что все те же проблемы (в том числе дефицит кадров) были и в других регионах. К примеру, в Курганскую область на время привлекали специалистов Минобороны РФ. Однако регион с проектом цифровизации, судя по отзывам из правительства РФ, справился успешнее Свердловской области, несмотря на сравнительно маленькое финансирование.